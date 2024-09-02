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موقع إلكتروني في بريطانيا مخصص للبحث عن "شريك انتحار"

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 02-09-2024 03:45 م

الوكيل الإخباري-   توصل تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" البريطانية إلى أن أكثر من 700 شخص في المملكة المتحدة بحثوا عبر موقع إلكتروني مؤيد للانتحار عن أشخاص يشاركونهم في إنهاء حياتهم، وذلك تحت عنوان "شركاء انتحار".

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ووجد معدو التحقيق أن العديد من حالات الانتحار المزدوج ترتبط بـ "موضوع الشركاء"، وتوصلوا إلى أن "المستغلين" يستخدمون هذا الموقع لاستهداف النساء الضعيفات.


وفي إحدى الحالات التي رصدها التحقيق، سافر الشاب بريت، البالغ من العمر 28 عامًا، من مسقط رأسه في ميدلاندز إلى إسكتلندا لمقابلة امرأة كان قد تواصل معها عبر الموقع. وأضاف التحقيق أن الشاب والمرأة التقيا في شقة وأنهيا حياتهما معًا.


وبحسب "بي بي سي"، يشجع هذا الموقع المستخدمين على إنهاء حياتهم ويقدم تعليمات حول كيفية القيام بذلك. وأشار التحقيق إلى وجود أكثر من 5 آلاف تعليق على الموضوع من قبل أشخاص من جميع أنحاء العالم، وخلص إلى أن أكثر من 130 بريطانيًا ربما أنهوا حياتهم بعد استخدام مادة كيميائية يروج لها الموقع.

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