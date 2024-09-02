موقع إلكتروني في بريطانيا مخصص للبحث عن "شريك انتحار"

الوكيل الإخباري- توصل تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" البريطانية إلى أن أكثر من 700 شخص في المملكة المتحدة بحثوا عبر موقع إلكتروني مؤيد للانتحار عن أشخاص يشاركونهم في إنهاء حياتهم، وذلك تحت عنوان "شركاء انتحار".

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ووجد معدو التحقيق أن العديد من حالات الانتحار المزدوج ترتبط بـ "موضوع الشركاء"، وتوصلوا إلى أن "المستغلين" يستخدمون هذا الموقع لاستهداف النساء الضعيفات.



وفي إحدى الحالات التي رصدها التحقيق، سافر الشاب بريت، البالغ من العمر 28 عامًا، من مسقط رأسه في ميدلاندز إلى إسكتلندا لمقابلة امرأة كان قد تواصل معها عبر الموقع. وأضاف التحقيق أن الشاب والمرأة التقيا في شقة وأنهيا حياتهما معًا.