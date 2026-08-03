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موهيتو البطيخ والرمان.. مشروب صيفي منعش وسهل التحضير

يثب
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 10:01 ص

الوكيل الإخباري-   موهيتو البطيخ والرمان من المشروبات الصيفية المنعشة التي تجمع بين حلاوة البطيخ وحموضة الرمان والليمون، مع نكهة النعناع، ويتميز بسهولة تحضيره ومناسبته لمختلف المناسبات.

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المكونات:
كوبان من البطيخ المقطع.
كوب من عصير الرمان.
كوب من المياه الغازية.
حبة ليمون مقطعة شرائح.
10 أوراق نعناع طازجة.
ملعقة كبيرة من السكر أو العسل.
مكعبات ثلج وحبات رمان للتزيين.


طريقة التحضير:


يُخلط البطيخ مع عصير الرمان والسكر أو العسل، ثم توضع شرائح الليمون والنعناع والثلج في أكواب التقديم، ويُسكب الخليط فوقها، ثم تُضاف المياه الغازية ويُحرّك برفق. يُزيّن بحبات الرمان وأوراق النعناع ويُقدّم باردًا.

 
 


gnews

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