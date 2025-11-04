ميلانيا تكشف روتين ترامب الليلي - فيديو

وخلال ظهورها في برنامج "ذا فايف" على قناة فوكس نيوز للترويج لكتابها "ميلانيا: مذكرات"، قالت إن ترامب "لا ينام كثيرًا"، مضيفة أنه "بالطبع يحتاج إلى النوم"، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل إضافية مكتفية بالقول إنه "لا يرتدي بيجاما".
ويُعرف ترامب بقلة نومه، إذ سبق أن تفاخر خلال رئاسته بأنه يكتفي بأربع إلى خمس ساعات من النوم يوميًا.
من جانبها، ذكرت مراسلة "سي إن إن" السابقة كايتلان كولينز أن ترامب كان يواجه صعوبة في الالتزام بجدول نوم منتظم خلال رحلاته الطويلة، مؤكدة أنه كان يبقى مستيقظًا في الطائرة ويوقظ موظفيه لمناقشة أمور العمل أو الرد على ما يراه في وسائل الإعلام.
« Est-ce qu'il dort parfois ? »
Melania : « Il ne dort pas beaucoup »
« Est-ce qu'il porte un pyjama ? »
Melania : « Non. »
« Qu'est-ce qu'il porte ? »
Melania : « 🤐 » pic.twitter.com/dS6FCrcj1h
