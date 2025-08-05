"ناسا" تخطط لنقل مفاعل نووي إلى القمر بحلول 2030

وقال دافي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "هذا ليس مفهوماً جديداً، وهذا قد نوقش خلال الولاية الأولى لترامب وخلال ولاية بايدن، لكننا نشارك في السباق مع الصين من أجل القمر".
وتابع: "ولنمتلك قاعدة في القمر نحن بحاجة إلى الطاقة".
وأضاف أن "هناك جزءاً محدداً من القمر هو الذي يُعتبر الأفضل، كما هو معروف. وهناك الجليد وضوء الشمس. ونحن نريد أن نصل إلى تلك المنطقة أولاً ونحتلها من أجل أمريكا".
وأكد أنه "لهذا الغرض، تتسم تكنولوجيا تشطير الذرة بأهمية حيوية للحفاظ على الحياة، لأن طاقة الشمس غير كافية لذلك. ولكن للحفاظ على حياة البشر هناك، سنحتاج إلى جزء صغير من تكنولوجيا تشطير الذرة".
وأوضح: "أعتقد أن الحديث يدور حول طاقة قدرها 100 كيلوواط. وهي نفس كمية الطاقة التي يستهلكها منزل بمساحة ألفي قدم مربع (نحو 186 متراً مربعاً) خلال 3 أيام ونصف اليوم. وبالتالي لا يدور الحديث حول تكنولوجيات كبيرة".
وتابع: "وفي بعض المناطق الرئيسية على سطح القمر، سنستفيد من طاقة الشمس، لكن هذه التكنولوجيا (الذرية) الواعدة لها أهمية حاسمة، ولذلك أنفقنا مئات الملايين من الدولارات على دراسة إمكانية تطبيقها. والآن ننتقل من الدراسة إلى العمل".
وأكد أن "الطاقة مهمة، وإذا كنا نريد أن ندعم الحياة على سطح القمر ثم نتوجه إلى المريخ، فإن هذه التكنولوجيا تتسم بأهمية حاسمة".
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تعتزم الإسراع بتنفيذ برنامجها لبناء محطة ذرية على سطح القمر، رداً على خطط روسيا والصين، مشيرة إلى أن أول دولة ستقوم بذلك ستكون لديها إمكانية إقامة "منطقة محظورة" خاصة بها، وإن لم تكن الولايات المتحدة أول من يقوم بذلك، فإن هذا الأمر سيحد من إمكانياتها.
ومن المخطط أن تبحث "ناسا" عن المقاول المفترض لبناء مفاعل بطاقة 100 كيلوواط وإطلاقه إلى الفضاء بحلول عام 2030.
روسيا اليوم
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