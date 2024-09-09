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"ناسا" تعلن مواصلة الرحلات إلى "الفضاء الدولية"

ناسا
ناسا
الإثنين، 09-09-2024 02:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلن كين باورسوكس، رئيس برنامج الرحلات المأهولة التابع لوكالة "ناسا"، أن "ناسا" ووكالة "روس كوسموس" الروسية تعتزمان مواصلة برنامج الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية.

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وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في أغسطس الماضي قوائم طاقم "سويوز" للعامين المقبلين، ولم تتضمن القوائم رحلات رواد الفضاء الأمريكيين على متن المركبات الفضائية الروسية بعد فبراير المقبل، والذي سيذهب خلاله رائد الفضاء جوناثان كيم على متن سفينة روسية إلى المحطة الدولية.


وقال باورسوكس: "لن تتوقف الرحلات الجوية المتبادلة بعد رحلة كيم. ما زلنا نعمل على الاتفاقيات اللازمة، لكننا نعتزم مواصلة برنامج الرحلات الجوية، وهذا مهم لكل من روسيا وأمريكا".

 

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