"ناسا" تعلن مواصلة الرحلات إلى "الفضاء الدولية"

وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في أغسطس الماضي قوائم طاقم "سويوز" للعامين المقبلين، ولم تتضمن القوائم رحلات رواد الفضاء الأمريكيين على متن المركبات الفضائية الروسية بعد فبراير المقبل، والذي سيذهب خلاله رائد الفضاء جوناثان كيم على متن سفينة روسية إلى المحطة الدولية.
وقال باورسوكس: "لن تتوقف الرحلات الجوية المتبادلة بعد رحلة كيم. ما زلنا نعمل على الاتفاقيات اللازمة، لكننا نعتزم مواصلة برنامج الرحلات الجوية، وهذا مهم لكل من روسيا وأمريكا".
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