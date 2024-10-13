 
الأحد 2024-10-13 06:13 م
 

نبشوا القبور وعبثوا بالعظام .. فيديو يثير الرعب في مصر

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الأحد، 13-10-2024 03:44 م

الوكيل الإخباري-   أثار فيديو، انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، غضباً واستياء واسعين في مصر، إذ وثق قيام شخصين بانتهاك حرمة الموتى في محافظة القليوبية شمال البلاد.

وأظهر المقطع المصور قيامهما بالحفر والنبش داخل المقابر، واستخراج رفات وعظام وجماجم.

فيما فحصت الأجهزة الأمنية الفيديو وتأكدت من صحته.

اضافة اعلان


ثم كشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، موضحة أنها حدثت في نطاق قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وتم تحديد مرتكبيها وضبطهما، وتبين أنهما عامل بمقابر الصدقة ونجله.

وبمواجهتهما، أقر الأب قيامه بالاشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة، ونقل بعض العظام إلى المقابر المجاورة لها المخصصة لتجميع الرفات، وذلك لتزاحم المقبرة تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة فيها. فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.571 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية الربع الثالث

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بحث معايير جائزة اللياقة البدنية وتطوير الرياضة المدرسية

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية بحث خطط تعزيز سيادة القانون والتنمية في البترا

رئاسة الوزراء

أخبار محلية خبراء: تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات الخدمات يعزز الاستثمار ويزيد فرص العمل

غزة

فلسطين أبو محفوظ:التصعيد الإسرائيلي في محافظة الشمال جريمة إبادة وتطهير عرقي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 2.3 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 8 اشهر

العيسوي يعزي آل أبزاخ

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل أبزاخ

أرشيفية من القصف على قطاع غزة

فلسطين "الأورومتوسطي": الاحتلال يستخدم روبوتات مفخخة في شمال غزة



 


الأكثر مشاهدة