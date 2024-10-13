الوكيل الإخباري- أثار فيديو، انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، غضباً واستياء واسعين في مصر، إذ وثق قيام شخصين بانتهاك حرمة الموتى في محافظة القليوبية شمال البلاد.



وأظهر المقطع المصور قيامهما بالحفر والنبش داخل المقابر، واستخراج رفات وعظام وجماجم.



فيما فحصت الأجهزة الأمنية الفيديو وتأكدت من صحته.



pic.twitter.com/TKRlTZGMeO نبشوا القبور وعبثوا بالعظام .. فيديو يثير الرعب في مصر https://t.co/GdkWA7Hsrv October 13, 2024

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