نبشوا القبور وعبثوا بالعظام .. فيديو يثير الرعب في مصر

وأظهر المقطع المصور قيامهما بالحفر والنبش داخل المقابر، واستخراج رفات وعظام وجماجم.
فيما فحصت الأجهزة الأمنية الفيديو وتأكدت من صحته.
ثم كشفت وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، موضحة أنها حدثت في نطاق قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وتم تحديد مرتكبيها وضبطهما، وتبين أنهما عامل بمقابر الصدقة ونجله.
وبمواجهتهما، أقر الأب قيامه بالاشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة، ونقل بعض العظام إلى المقابر المجاورة لها المخصصة لتجميع الرفات، وذلك لتزاحم المقبرة تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة فيها. فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
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