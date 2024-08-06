نتيجة الثانوية العامة تنهي حياة طالب في مصر

الوكيل الإخباري- أقدم طالب بمحافظة القليوبية في مصر على التخلص من حياته قفزا من الطابق السادس، بعد تهديد تلقاه من والده حذره فيه من عدم الحصول على تقدير في نتيجة الثانوية العامة.



وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، يفيد بقيام طالب يدعى "بلال" (17 عاما) بالتخلص من حياته بالقفز من الطابق السادس من العقار المقيم به بمنطقة الخصوص.

وأفادت التحقيقات الأولية بنشوب شجار بين المجني عليه ووالده قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث قام الأب بتهديد نجله، في حال عدم الحصول على مجموع جيد بالثانوية العامة.



وعلى إثر ذلك، أقدم الطالب على الانتحار بالقفز من الطابق السادس، ولقي مصرعه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية المصرية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

