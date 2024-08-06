نتيجة الثانوية العامة تنهي حياة طالب في مصر

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، يفيد بقيام طالب يدعى "بلال" (17 عاما) بالتخلص من حياته بالقفز من الطابق السادس من العقار المقيم به بمنطقة الخصوص.
وعلى إثر ذلك، أقدم الطالب على الانتحار بالقفز من الطابق السادس، ولقي مصرعه، فيما تكثف الأجهزة الأمنية المصرية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
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