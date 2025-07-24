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نجاة بحّارين فرنسيين من هجوم "منظّم" لحيتان قاتلة قبالة سواحل إسبانيا

قب
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 10:54 ص

الوكيل الإخباري-   نجا بحاران فرنسيان من هجوم مرعب نفذته مجموعة من الحيتان القاتلة استهدفت يختهما قبالة سواحل إقليم الباسك شمال إسبانيا، على بُعد ميلين بحريين من مدينة ديبا.

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وتمكن البحاران، أحدهما يبلغ من العمر 60 عامًا، من إرسال نداء استغاثة، قبل أن تتدخل فرق خفر السواحل الإسباني وتنقلهما إلى الميناء بسلام.


ورغم ندرة مثل هذه الحوادث في شمال إسبانيا، فإن الخبراء أشاروا إلى أنها أكثر شيوعًا جنوبًا، خصوصًا في مضيق جبل طارق المعروف باسم "زقاق الحيتان القاتلة".

 
ويُرجّح أن الهجوم نُفذ من قبل مجموعة محددة من الحيتان تستهدف دفة القارب لإخراجه عن السيطرة. وأوضح البروفيسور فولكر ديك أن هذه الحيتان لا تُظهر سلوكًا عدائيًّا صريحًا، بل تغادر بعد تعطيل القارب.
وأعرب خبراء عن قلقهم من اتساع نطاق هذه الهجمات شمالًا، ودعوا البحارة إلى اتباع إرشادات السلامة عند الإبحار في هذه المناطق.

ارم نيوز 

 
 
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