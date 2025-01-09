 
الخميس 2025-01-09 03:13 م
 

نجاة طفل من الموت بعد هجوم كلب شرس في العراق - فيديو

ا
تعبيرية
الخميس، 09-01-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   نجا طفل يبلغ نحو 7 سنوات، من موت محقق، في محافظة كركوك العراقية، عندما تعرض لهجوم من كلب شرس سرعان ما طرَحه أرضًا وكاد ينهي حياته لولا تدخل أحد العابرين في الطريق وإنقاذه.

اضافة اعلان

 

ووقع الحادث المروع، الذي وثقته كاميرا مراقبة، في شارع الأطباء ببلدة الدبس في كركوك، حيث كان الطفل يسير على الطريق نهارًا بالقرب من كلب لا تبدو عليه علامات العدوانية أو الشراسة.

 

 

 وفاجَأ الكلب الطفل بأن انقض عليه، قبل أن يطرحه أرضًا ويعضه من منطقة الرقبة والرأس، بينما عجز الضحية عن مقاومة الكلب، ليتدخل رجل مر بالصدفة، ويضرب الكلب لحين إبعاده عن الطفل.

ارم نيوز 

 
gnews

أحدث الأخبار

قل

فن ومشاهير بالدموع.. باريس هيلتون تشاهد منزلها يحترق على الهواء مباشرة - فيديو

جانب من الجولة التفقدية

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة العاصمة

تعبيرية

فلسطين أكثر من 46 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

ا

منوعات نجاة طفل من الموت بعد هجوم كلب شرس في العراق - فيديو

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تعلن تفاصيل استضافة بطولة العقبة الدولية الشاطئية لالتقاط الأوتاد

جانب من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال

عربي ودولي الصين تخصص 6.8 مليون دولار لمساعدة التبت بعد الزلزال

منمن

طب وصحة دراسة تكشف أخطر أكلات مطاعم الوجبات السريعة

شعير

أخبار محلية إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير



 




الأكثر مشاهدة