نجاة طفل من الموت بعد هجوم كلب شرس في العراق - فيديو

الوكيل الإخباري- نجا طفل يبلغ نحو 7 سنوات، من موت محقق، في محافظة كركوك العراقية، عندما تعرض لهجوم من كلب شرس سرعان ما طرَحه أرضًا وكاد ينهي حياته لولا تدخل أحد العابرين في الطريق وإنقاذه.

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ووقع الحادث المروع، الذي وثقته كاميرا مراقبة، في شارع الأطباء ببلدة الدبس في كركوك، حيث كان الطفل يسير على الطريق نهارًا بالقرب من كلب لا تبدو عليه علامات العدوانية أو الشراسة.

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وفاجَأ الكلب الطفل بأن انقض عليه، قبل أن يطرحه أرضًا ويعضه من منطقة الرقبة والرأس، بينما عجز الضحية عن مقاومة الكلب، ليتدخل رجل مر بالصدفة، ويضرب الكلب لحين إبعاده عن الطفل.



