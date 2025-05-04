نجاة قطة من سقوط مميت أودى بحياة مالكيها في وادٍ عمقه 115 مترا بأمريكا

وعُثر على القطة، التي أُطلق عليها لاحقًا اسم "ميراج"، مساء الثلاثاء داخل صندوق أسود في قاع وادي برايس كانيون، وكانت متسخة ومخدوشة لكنها على قيد الحياة، وتأكل وتشرب بمفردها رغم إصاباتها المحدودة.
وبحسب السلطات، تعود الجثتان المكتشفتان إلى الزوجين ماثيو نانن (45 عامًا) وبيلي كرين (58 عامًا)، وقد توفيا بين يومي الإثنين والثلاثاء نتيجة السقوط.
وأكدت الجمعية أنها ستتولى رعاية "ميراج"، مشيرة إلى أنها بدت "ودودة" خلال الفحص الطبي.
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