نجاة متسلق بعد ليلتين في درجات حرارة متجمدة بجبال أديرونداك في نيويورك

الثلاثاء 2026-03-03 01:26 م

الثلاثاء، 03-03-2026 01:08 م
الوكيل الإخباري-   تمكن متسلق يبلغ من العمر 58 عامًا من النجاة بعد أن قضى ليلتين في درجات حرارة متجمدة في جبال أديرونداك شمال ولاية نيويورك، وفق ما أعلنت إدارة الحفاظ على البيئة بالولاية.اضافة اعلان


وذكر البيان الرسمي، بحسب صحيفة People، أن الرجل، المقيم في مدينة ميكانيكفيل، كان عالقًا في سلسلة ديكس رينج، بعد أن فقد الاتصال بعائلته أثناء رحلة مخطط لها ليومين، حيث كان آخر تواصل له في الصباح الباكر على بعد نحو ستة أميال من نقطة النهاية المحددة.

وأوضحت إدارة حماية البيئة أنها تلقت بلاغًا من زوجة المتسلق، وبعد ساعات من البحث الليلي دون العثور عليه، شارك في اليوم التالي أكثر من 20 حارسًا، إضافة إلى الاستعانة بطائرات هليكوبتر تابعة لشرطة ولاية نيويورك لتمشيط المنطقة جوًا.

وعُثر على المتسلق بالقرب من ممر ليليان بروك، وهو يعاني من انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم وآثار قضمة الصقيع. وتم نقله جوًا إلى مطار ليك بلاسيد، حيث تولت خدمات الطوارئ الطبية متابعة حالته.

وقال الحارس ماثيو آدامز إن الوضع كان حرجًا للغاية، مشيرًا إلى أن سرعة الوصول إليه كانت حاسمة في إنقاذ حياته.
 
 


