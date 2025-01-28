 
الثلاثاء 2025-01-28 04:33 م
 

نجاة مراقب حيتان روسي بعد 67 يوما في البحر

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ميخائيل بيتشوجين
الثلاثاء، 28-01-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري-  نجا ميخائيل بيتشوجين، مراقب الحيتان الروسي، بأعجوبة بعد 67 يومًا في البحر على قارب مطاطي، لكنه يواجه الآن السجن بسبب وفاة شقيقه وابن أخيه نتيجة الظروف القاسية التي مروا بها أثناء الرحلة.

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في التفاصيل، كان بيتشوجين برفقة شقيقه وابن أخيه في رحلة لمشاهدة الحيتان بالقرب من جزر شانتار، عندما تعطل محرك القارب على بعد 37 ميلاً من الشاطئ، ما أجبرهم على البقاء في البحر. ورغم محاولات ميخائيل إنقاذهما، توفي الشاب إيليا بسبب الجوع، وبعد أيام قليلة توفي شقيقه سيرجي نتيجة للإجهاد النفسي.


ورغم أن بيتشوجين نجا بأعجوبة، فإنه يواجه تهمًا بانتهاك القواعد البحرية والتسبب في وفاة أقاربه، حيث كان يُفترض أن يظل القارب على بعد 3 كيلومترات فقط من الساحل.

 

لبنان 24

 
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