نجاة معجزة لفتاة سقطت من الطابق الـ12 في تركيا - فيديو

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط الفتاة وسط صدمة ورعب الموجودين في المكان، فيما أكدت تقارير أنها تلقت إسعافات أولية في موقع الحادث قبل نقلها إلى المستشفى.
وتبيّن أن الفتاة تعرضت لكسور متعددة، لكنها لا تشكل خطراً على حياتها. وفتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، والتحقق من رواية العائلة التي أفادت بأنها فقدت توازنها وسقطت، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو محاولة انتحار.
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