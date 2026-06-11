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نجاة معجزة لفتاة سقطت من الطابق الـ12 في تركيا - فيديو

EGW
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 02:42 م

الوكيل الإخباري-   نجت فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من حادث سقوط مروّع من الطابق الـ12 في مبنى سكني بمدينة أضنة جنوب تركيا، بعدما خففت مظلة مرنة تغطي مدخل المبنى من قوة ارتطامها بالأرض.

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وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط الفتاة وسط صدمة ورعب الموجودين في المكان، فيما أكدت تقارير أنها تلقت إسعافات أولية في موقع الحادث قبل نقلها إلى المستشفى.


وتبيّن أن الفتاة تعرضت لكسور متعددة، لكنها لا تشكل خطراً على حياتها. وفتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، والتحقق من رواية العائلة التي أفادت بأنها فقدت توازنها وسقطت، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو محاولة انتحار.

 

 

 
 


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