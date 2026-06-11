نجاة معجزة لفتاة سقطت من الطابق الـ12 في تركيا - فيديو

الوكيل الإخباري- نجت فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من حادث سقوط مروّع من الطابق الـ12 في مبنى سكني بمدينة أضنة جنوب تركيا، بعدما خففت مظلة مرنة تغطي مدخل المبنى من قوة ارتطامها بالأرض.

اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط الفتاة وسط صدمة ورعب الموجودين في المكان، فيما أكدت تقارير أنها تلقت إسعافات أولية في موقع الحادث قبل نقلها إلى المستشفى.