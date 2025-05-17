نجوم برشلونة يحتفلون بلقب الدوري الإسباني بالمستشفى.. فما القصة؟ (فيديو)

الوكيل الإخباري- حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه بعد فوزه على إسبانيول 2-0 في الجولة 36، رافعًا رصيده إلى 85 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، قبل جولتين من نهاية الموسم.

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وسجل هدفي الفوز لامين جمال وفيرمين لوبيز، فيما امتدت الاحتفالات بعد المباراة إلى المستشفى، حيث زار عدد من اللاعبين زميلهم فران توريس بعد خضوعه لجراحة، في لفتة إنسانية تعكس روح الفريق.





فيران توريس لاعب برشلونة ما تواجد مع الفريق اليوم لإنه مسوي عملية وما قدر يحضر ويحتفل معهم.



غارسيا

اولمو

بيدري

انيغو



الان في طريقهم للمستشفى للإحتفال مع فيران توريس وكلهم رايحين بالدراجات آخر الليل 💀💀💀💀♥️♥️♥️

pic.twitter.com/iV8SlW9VxI جنووووووووووووووووون..فيران توريس لاعب برشلونة ما تواجد مع الفريق اليوم لإنه مسوي عملية وما قدر يحضر ويحتفل معهم.غارسيااولموبيدريانيغوالان في طريقهم للمستشفى للإحتفال مع فيران توريس وكلهم رايحين بالدراجات آخر الليل 💀💀💀💀♥️♥️♥️ May 16, 2025