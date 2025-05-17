نجوم برشلونة يحتفلون بلقب الدوري الإسباني بالمستشفى.. فما القصة؟ (فيديو)

وسجل هدفي الفوز لامين جمال وفيرمين لوبيز، فيما امتدت الاحتفالات بعد المباراة إلى المستشفى، حيث زار عدد من اللاعبين زميلهم فران توريس بعد خضوعه لجراحة، في لفتة إنسانية تعكس روح الفريق.
جنووووووووووووووووون..— عمرو (@bt3) May 16, 2025
فيران توريس لاعب برشلونة ما تواجد مع الفريق اليوم لإنه مسوي عملية وما قدر يحضر ويحتفل معهم.
غارسيا
اولمو
بيدري
انيغو
الان في طريقهم للمستشفى للإحتفال مع فيران توريس وكلهم رايحين بالدراجات آخر الليل 💀💀💀💀♥️♥️♥️
pic.twitter.com/iV8SlW9VxI
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