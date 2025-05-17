السبت 2025-05-17 12:25 م
 

نجوم برشلونة يحتفلون بلقب الدوري الإسباني بالمستشفى.. فما القصة؟ (فيديو)

لاىل
تعبيرية
 
السبت، 17-05-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   حسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة الـ28 في تاريخه بعد فوزه على إسبانيول 2-0 في الجولة 36، رافعًا رصيده إلى 85 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، قبل جولتين من نهاية الموسم.

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وسجل هدفي الفوز لامين جمال وفيرمين لوبيز، فيما امتدت الاحتفالات بعد المباراة إلى المستشفى، حيث زار عدد من اللاعبين زميلهم فران توريس بعد خضوعه لجراحة، في لفتة إنسانية تعكس روح الفريق.

 

 


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