نحلة تقتل مليارديرا على أرض الملعب.. النهاية الصادمة لصديق الأمير ويليام

الوكيل الإخباري- في حادثة مأساوية وغير متوقعة، توفي الملياردير الهندي سنجاي كابور، رئيس مجلس إدارة شركة Sona Comstar، المتخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات، إثر تعرّضه لصدمة تحسسية قاتلة خلال مشاركته في مباراة بولو أقيمت في إنجلترا، وفق ما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.

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وتوفي كابور (53 عاماً) بعد أن ابتلع نحلة عن طريق الخطأ أثناء المباراة، ويُعتقد أنها لسعته داخل فمه، ما تسبب في تورم حاد في مجرى التنفس، ثم اختناق سريع وانخفاض حاد في ضغط الدم، أعقبه توقف في عضلة القلب.



وأفادت التقارير الطبية الأولية أن الوفاة ناتجة عن "الصدمة التحسسية المفرطة" (Anaphylactic shock)، وهي حالة طبية طارئة تحدث لدى البعض نتيجة تفاعل مناعي حاد تجاه لسعات الحشرات أو أطعمة معينة، وقد تكون مميتة إذا لم يتم التدخل السريع.



رياضي ومقرّب من العائلة المالكة البريطانية

الحادث شكّل صدمة في الأوساط الرياضية والمجتمعية، حيث كان كابور شخصية بارزة في عالم الأعمال ورياضة البولو، ومعروفاً بعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة البريطانية، وظهوره في مناسبات سابقة إلى جانب الأمير ويليام.



المفارقة أن كابور كان قد نشر تغريدة مؤثرة على حسابه قبل ساعات من وفاته، عبّر فيها عن تضامنه مع ضحايا حادث تحطم طائرة Air India في أحمد آباد، كتب فيها:

"أنباء مؤلمة... أفكاري وصلواتي مع العائلات المنكوبة. عسى أن يجدوا القوة في هذه الساعة العصيبة".



يُذكر أن كابور كان أيضًا محط أنظار الإعلام سابقاً بسبب زواجه من نجمة بوليوود كارشما كابور، وهو زواج انتهى بطلاق مثير للجدل بعد تقديم الممثلة شكوى عنف أسري ضده.



تحقيقات مستمرة

فيما فتحت السلطات البريطانية تحقيقًا لتحديد الملابسات الدقيقة للوفاة، يحذر أطباء من خطورة لسعات الحشرات، خاصة في مناطق الفم أو الحلق، لما قد تسببه من ردود فعل قاتلة، خصوصاً لدى من يعانون من حساسية غير مشخصة.

لبنان 24