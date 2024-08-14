نرويجي ينجح في التسلل لطائرة مرتين دون تذكرة سارية

ومر الرجل أولاً من التفتيش الأمني دون تذكرة في الرابع من أغسطس الجاري، وحاول ركوب طائرة متجهة إلى هامبورغ. لكن طاقم الخطوط الجوية ضبطه قبل إقلاع الطائرة وسلمه إلى الشرطة.
وبعد يوم، سافر بنجاح إلى السويد على متن طائرة لم تكن محجوزة بالكامل. واكتشفت الشرطة السويدية أمره وألقت القبض عليه في نهاية المطاف بعد تلقي معلومة سرية من طاقم المطار.
وتحقق الشرطة مع الرجل على خلفية تجاوز نقاط أمنية والتهرب من سداد رسوم الهجرة، لكنها أشارت إلى أنه يبدو أنه لا يمثل خطراً على الآخرين.
البيان
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