 
الأربعاء 2024-08-14 04:45 م
 


نرويجي ينجح في التسلل لطائرة مرتين دون تذكرة سارية

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 14-08-2024 04:03 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت الشرطة الألمانية، مساء الثلاثاء، أن رجلاً نرويجياً (39 عاماً) تمكن من ركوب الطائرة في مطار ميونخ مرتين دون تذكرة سارية.


ومر الرجل أولاً من التفتيش الأمني دون تذكرة في الرابع من أغسطس الجاري، وحاول ركوب طائرة متجهة إلى هامبورغ. لكن طاقم الخطوط الجوية ضبطه قبل إقلاع الطائرة وسلمه إلى الشرطة.


وبعد يوم، سافر بنجاح إلى السويد على متن طائرة لم تكن محجوزة بالكامل. واكتشفت الشرطة السويدية أمره وألقت القبض عليه في نهاية المطاف بعد تلقي معلومة سرية من طاقم المطار.


وتحقق الشرطة مع الرجل على خلفية تجاوز نقاط أمنية والتهرب من سداد رسوم الهجرة، لكنها أشارت إلى أنه يبدو أنه لا يمثل خطراً على الآخرين.

البيان

gnews

أحدث الأخبار

جانب من الاجتماع

أخبار محلية الملك يتابع تقدم سير العمل في مشاريع سياحية وبيئية

تعبيرية

فيديو منوع 3 فوائد عجيبة للقيلولة !

تعبيرية

منوعات نرويجي ينجح في التسلل لطائرة مرتين دون تذكرة سارية

كتائب القسام

فلسطين كتائب القسام تنعى الشهيد فايز فواز دراغمة من طوباس

212

المرأة والجمال 3 أسباب لتغير لون الشعر مع تقدم العمر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية إنشاء مدرستين جديدتين بقصبة اربد

سمير غانم ودلال عبدالعزيز وإيمي ودنيا

فن ومشاهير من بينها الزعيم والملك.. أسر فنية مصرية أباً عن جد

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الذهبية في الأردن اليوم





 


 



الأكثر مشاهدة