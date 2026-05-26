نزهة برية تتحول إلى مأساة.. ثور "بيسون" ينهي حياة سيدة أميركية

تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-05-2026 01:43 م

الوكيل الإخباري-   لقيت سيدة سبعينية مصرعها إثر تعرضها لهجوم عنيف من ثور البيسون أثناء قيامها بنزهة سير على الأقدام برفقة زوجها في إحدى المحميات الطبيعية بـالولايات المتحدة.

وأوضحت التقارير أن الحادثة وقعت عندما اقتربت السيدة وزوجها، من دون قصد، من قطيع لثيران البيسون، ما أثار حفيظة أحد الثيران الضخمة الذي اندفع نحوها بسرعة كبيرة وقام بنطحها ودهسها.

وأسفر الهجوم عن إصابتها بجروح بالغة الخطورة، فارقت على إثرها الحياة قبل وصول فرق الإسعاف.

وجددت سلطات حماية الحياة البرية تحذيراتها الصارمة للمتنزهين بضرورة الالتزام بمسافات أمان كافية لا تقل عن 25 مترًا عند مشاهدة الحيوانات الكبيرة، وتجنب استفزازها أو الاقتراب من صغارها حفاظًا على السلامة.

 
 


