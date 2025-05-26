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نسيه السائق .. واقعة حزينة تهز قلوب الشعب المغربي

أرشيفية لسيارة إسعاف في المغرب
أرشيفية لسيارة إسعاف في المغرب
 
الإثنين، 26-05-2025 08:28 ص
الوكيل الإخباري-  في حادث مأساوي أثار حزن الشارع المغربي، لقي طفل يبلغ من العمر ست سنوات حتفه داخل سيارة نقل مدرسي بمنطقة ساحل بوطاهر، قرب مدينة تاونات.اضافة اعلان


وكشف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس تفاصيل الحادث، موضحًا أن الطفل المتوفى يُحتمل أن يكون قد تعرّض للاختناق بعدما ظلّ داخل المركبة التي نزل منها السائق الذي اعتاد نقله إلى المدرسة التي يعمل بها.

ووفق التحقيقات الأولية التي أمرت بها النيابة العامة، فإن المعاينات الأولية التي قامت بها الشرطة القضائية، خلصت إلى احتمال اختناق الطفل داخل السيارة التي بقي بها وهي مقفلة الأبواب بعدما نزل منها سائقها، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي.

وأمرت النيابة العامة بإجراء تشريح لجثة الطفل للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

كما وجّهت تعليمات إلى الضابطة المعنية لمواصلة الأبحاث القضائية في الواقعة.

سكاي نيوز
 
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