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نشاط بركاني على القمر عمره 120 مليون سنة

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السبت، 07-09-2024 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   حدد معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع للأكاديمية الصينية بالتعاون مع جامعة نانجينغ وجامعة ولاية نيويورك للعلوم ثلاث حبات زجاجية بركانية من عينات تربة القمر التي جمعتها مهمة تشانغ إي-5.

وتُظهِر الأبحاث أن هذه الخرزات تشكلت قبل 120 مليون سنة، وبالتالي تمثل أحدث نشاط بركاني قمري تم تأكيده من خلال تأريخ النظائر المشعة حتى الآن. وأظهر تأريخ عينات البازلت البركاني القمري التي أعادتها بعثتا أبوللو ولونا إلى الأرض أو التي أُرسلت إلى الأرض على هيئة نيازك قمرية أن النشاط البركاني البازلتي القمري استمر حتى 2.9 مليار سنة على الأقل.

أشارت ملاحظات الاستشعار عن بعد إلى احتمال وجود نشاط بركاني أحدث عهداً خلال العصر الكوبرنيكي المتأخر (0.8 مليار سنة) على القمر.

تحت إشراف البروفيسور لي تشيولي وهي يويانغ، قام طالب الدراسات العليا وانغ بي وين وباحث ما بعد الدكتوراه تشانغ تشيان بفحص نحو 3000 حبة زجاجية في عينات التربة القمرية وحددوا ثلاث حبات زجاجية بركانية، بناءً على نسيجها وتركيب العناصر الرئيسية والعناصر النزرة وتحليل نظائر الكبريت في الموقع.
إن تأريخ حبات الزجاج البركاني الثلاث التي عثر عليها في منطقة تشانج إي-5 باستخدام النظائر المشعة يوفر دليلاً قاطعاً على وجود نشاط بركاني على القمر يعود إلى 120 مليون سنة.
ويشير وجود مثل هذه النشاطات البركانية القمرية الشابة إلى أن الأجرام السماوية الصغيرة، مثل القمر، تحتفظ بالحرارة الكافية لدعم حيويتها الداخلية حتى مرحلة متأخرة للغاية. وتسهم هذه النتائج في فرض قيود إضافية على النماذج الجيوفيزيائية فيما يتصل بالتاريخ الحراري للجزء الداخلي العميق من القمر.

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gnews

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