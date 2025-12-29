نصائح بسيطة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات في الشتاء

الوكيل الإخباري- تزداد مشكلات رطوبة مقصورة السيارة خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى تكاثف بخار الماء على الزجاج، وتكوّن الصقيع، وانتشار روائح العفن، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدأ.



ونصح نادي السيارات الألماني ADAC بتهوية السيارة لفترة وجيزة عبر فتح الأبواب بالكامل، شرط أن يكون الهواء الخارجي أكثر جفافًا من الهواء داخل المقصورة، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة لا تنجح في أجواء المطر أو الضباب.



ومن الطرق الفعّالة أيضًا تشغيل التدفئة ومكيف الهواء معًا، إذ يعمل كمبريسور المكيف على سحب الرطوبة من الهواء وطردها خارج السيارة، مع التنبيه إلى أن المكيف يتوقف تلقائيًا عندما تقل درجة الحرارة الخارجية عن 6 درجات مئوية لمنع تجمد النظام.



وفي السيارات المزودة بنظام تحكم أوتوماتيكي بالمكيف، يُنصح باستخدام وضع إزالة الصقيع، الذي يفعّل أقصى تدفق للهواء ويوجه الهواء الدافئ نحو الزجاج الأمامي.



كما شدد الخبراء على أهمية تقليل مصادر الرطوبة داخل السيارة، مثل الملابس والأحذية المبللة، واستبدال حصير الأقدام القماشي بآخر مطاطي لا يمتص الماء، مع ضرورة إخراج الأغراض الرطبة وتجفيفها فورًا.



ودعا ADAC إلى فحص عناصر الإحكام في الأبواب والنوافذ وباب المؤخرة بشكل منتظم، إذ إن تلفها قد يؤدي إلى تسرب المياه وظهور العفن، مع العناية بها باستخدام مواد مخصصة، والتوجه إلى ورش مختصة عند وجود تسريبات.



كما أوصى الخبراء بإزالة الأوراق والأوساخ المتراكمة أسفل الزجاج الأمامي وداخل الأبواب وباب المؤخرة، لتفادي انسداد فتحات تصريف مياه الأمطار.

