نصائح تحميك من المخاطر.. ماذا تفعل إذا انفجر إطار سيارتك؟

الوكيل الإخباري - يعد انفجار إطار السيارة أثناء السير من أكثر الأمور الخطيرة لقائد المركبة، حيث يترتب عليه العديد من المواقف المزعجة التي قد تصل إلى الكارثية في بعض الأحيان، إذا لم يتم اتخاذ التدابير الكافية وسرعة البديهة واليقظة.



وفي هذا السياق، نقدم أفضل النصائح لقائدي السيارات في حالة انفجار الإطار بشكل مفاجئ على الطريق:



ابتعد تمامًا عن الضغط على دواسة الفرامل، ويجب أن تتذكر هذه النقطة جيدًا لضمان عدم انحراف السيارة.



تمتع بالهدوء اللازم لأقصى درجة، وقم بالقبض على مقود الحركة ("الدركسيون") بقوة.



حاول أن تقوم بالضغط على زر الانتظار للفت انتباه السيارات الأخرى.



ابقَ في مسار مستقيم قدر الإمكان لكي تحافظ على توازن السيارة.



اترك السرعة تنخفض بشكل تدريجي، وقم بالضغط على الفرامل عندما تكون السرعة أقل من 50 كيلومترًا في الساعة.



اختر أفضل نقطة آمنة على الطريق للاصطفاف، مع الاحتفاظ بالهدوء.



نصائح للحفاظ على إطارات السيارات نصائح مهمة لقائدي السيارات للحفاظ على الإطارات:

قم بضبط مستوى الهواء أو النيتروجين من وقت إلى آخر.

تأكد من وجود الإطار البديل والأدوات اللازمة لتغييره، وأن يكون في حالة مثالية.

احرص على تغيير إطار سيارتك في الموعد المحدد حسب تاريخ الإنتاج والصلاحية.

يجب تغيير الإطارات إذا لوحظ أي تغيرات عليها تضر بحركة السير.

من الضروري أن تتم أعمال صيانة الإطار في إحدى المراكز المتخصصة أو ذات السمعة الطيبة، واستخدام لحام جيد والابتعاد عن الطرق التقليدية.

ابتعد عن الاصطفاف في الأماكن المغمورة بالمياه لتجنب تشقق الإطار.

حاول أن تكون طريقة الاصطفاف مثالية وبعيدة عن الاحتكاك المباشر بالأجسام الصلبة.

صدى البلد