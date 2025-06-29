نصائح ذكية لتبريد المنزل في الصيف دون تكلفة عالية

01:05 م

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الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن تبريد المنزل بطرق بسيطة وفعالة، دون الاعتماد الكامل على التكييف: اضافة اعلان





☀️ التحكم في دخول الشمس

استخدمي ستائر سميكة أو عاكسة للضوء مثل "البلاك آوت".

أغلقي النوافذ والستائر في النهار وافتحيها ليلاً لتهوية المنزل.



🎨 الألوان تفرق

اعتمدي ألوانًا فاتحة وباردة في الديكور مثل الأبيض، الأزرق، والبيج لتهدئة الجو بصريًا.



🌬️ استخدام ذكي للمراوح

ضعي المروحة على الأرض ووجهيها للأعلى.

جربي وضع وعاء ثلج أمامها لخلق نسمة باردة.

في المراوح السقفية، اجعلي الدوران عكس عقارب الساعة.



💡 خففي مصادر الحرارة الداخلية

استبدلي مصابيح الهالوجين بـ LED.

تجنبي تشغيل الفرن في النهار، واستخدمي المايكروويف أو القلاية الهوائية.



🌿 النباتات لترطيب الجو

ضعي نباتات داخلية كالصبار ونبات الأفعى، فهي تمتص الحرارة وتطلق الرطوبة.



🛏️ نصائح للنوم المريح

استخدمي مفارش من القطن أو الكتان.

بردي الوسادة أو استخدمي قماشًا مبللًا على الرقبة قبل النوم.



🧊 نظام تبريد فعال واقتصادي

إن لم يتوفر التكييف المركزي، استخدمي مبردات الهواء أو بردي غرفة واحدة فقط.

احرصي على إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف.



🧱 العزل يوفر الكثير

فكري بعزل السقف والجدران، واستخدمي أشرطة إسفنجية حول الأبواب لمنع تسرب الهواء.