الأحد 2025-06-29 01:25 م
 

نصائح ذكية لتبريد المنزل في الصيف دون تكلفة عالية

ت
تعبيرية
 
الأحد، 29-06-2025 01:05 م
الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن تبريد المنزل بطرق بسيطة وفعالة، دون الاعتماد الكامل على التكييف:اضافة اعلان


☀️ التحكم في دخول الشمس
استخدمي ستائر سميكة أو عاكسة للضوء مثل "البلاك آوت".
أغلقي النوافذ والستائر في النهار وافتحيها ليلاً لتهوية المنزل.

🎨 الألوان تفرق
اعتمدي ألوانًا فاتحة وباردة في الديكور مثل الأبيض، الأزرق، والبيج لتهدئة الجو بصريًا.

🌬️ استخدام ذكي للمراوح
ضعي المروحة على الأرض ووجهيها للأعلى.
جربي وضع وعاء ثلج أمامها لخلق نسمة باردة.
في المراوح السقفية، اجعلي الدوران عكس عقارب الساعة.

💡 خففي مصادر الحرارة الداخلية
استبدلي مصابيح الهالوجين بـ LED.
تجنبي تشغيل الفرن في النهار، واستخدمي المايكروويف أو القلاية الهوائية.

🌿 النباتات لترطيب الجو
ضعي نباتات داخلية كالصبار ونبات الأفعى، فهي تمتص الحرارة وتطلق الرطوبة.

🛏️ نصائح للنوم المريح
استخدمي مفارش من القطن أو الكتان.
بردي الوسادة أو استخدمي قماشًا مبللًا على الرقبة قبل النوم.

🧊 نظام تبريد فعال واقتصادي
إن لم يتوفر التكييف المركزي، استخدمي مبردات الهواء أو بردي غرفة واحدة فقط.
احرصي على إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف.

🧱 العزل يوفر الكثير
فكري بعزل السقف والجدران، واستخدمي أشرطة إسفنجية حول الأبواب لمنع تسرب الهواء.
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

انوماتوم

المرأة والجمال أطراف شعركِ تتكسر؟ إليكِ دليل الإنقاذ من التقصف

ير

المرأة والجمال 6 مرطّبات طبيعية تمنحكِ بشرة ناعمة ومشرقة دون تكلفة

المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 19 عام

أخبار محلية انسحاب مشرّف .. الأردن يضرب أروع الأمثلة في رفض التطبيع الرياضي

ت

منوعات نصائح ذكية لتبريد المنزل في الصيف دون تكلفة عالية

بفعهب

أخبار الشركات بحضور الأميرة غيداء طلال بنك الإسكان يجدّد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات "الورقة الثانية"

ب

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية



 
 





الأكثر مشاهدة