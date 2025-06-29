نصائح ذكية لتبريد المنزل في الصيف دون تكلفة عالية

☀️ التحكم في دخول الشمس
استخدمي ستائر سميكة أو عاكسة للضوء مثل "البلاك آوت".
أغلقي النوافذ والستائر في النهار وافتحيها ليلاً لتهوية المنزل.
🎨 الألوان تفرق
اعتمدي ألوانًا فاتحة وباردة في الديكور مثل الأبيض، الأزرق، والبيج لتهدئة الجو بصريًا.
🌬️ استخدام ذكي للمراوح
ضعي المروحة على الأرض ووجهيها للأعلى.
جربي وضع وعاء ثلج أمامها لخلق نسمة باردة.
في المراوح السقفية، اجعلي الدوران عكس عقارب الساعة.
💡 خففي مصادر الحرارة الداخلية
استبدلي مصابيح الهالوجين بـ LED.
تجنبي تشغيل الفرن في النهار، واستخدمي المايكروويف أو القلاية الهوائية.
🌿 النباتات لترطيب الجو
ضعي نباتات داخلية كالصبار ونبات الأفعى، فهي تمتص الحرارة وتطلق الرطوبة.
🛏️ نصائح للنوم المريح
استخدمي مفارش من القطن أو الكتان.
بردي الوسادة أو استخدمي قماشًا مبللًا على الرقبة قبل النوم.
🧊 نظام تبريد فعال واقتصادي
إن لم يتوفر التكييف المركزي، استخدمي مبردات الهواء أو بردي غرفة واحدة فقط.
احرصي على إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف.
🧱 العزل يوفر الكثير
فكري بعزل السقف والجدران، واستخدمي أشرطة إسفنجية حول الأبواب لمنع تسرب الهواء.
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