نصائح سفر شائعة… تجاهلها!

"اختر وجهتك من إنستغرام أو تيك توك":
ما تراه على السوشال ميديا ليس دائماً الواقع. ابحث عن تجارب حقيقية وتقييمات موثوقة قبل اتخاذ القرار.
"كلما حجزت مبكراً كان أرخص":
أحياناً العروض اللحظية أو باقات السفر تكون أوفر. لا تعتمد فقط على التوقيت، بل على المصدر أيضاً.
"تجنب السفر في موسم الذروة":
بعض الوجهات تزدهر بمواسمها، مثل أزهار الكرز في اليابان. اختر الوقت المناسب حسب تجربتك المطلوبة.
"تأمين السفر غير ضروري":
قد تحتاجه في أي طارئ، من تأخير الرحلات إلى الحالات الطبية. استثمار صغير يحميك من خسائر كبيرة.
"الحجز الفردي أرخص من وكيل السفر":
وكلاء السفر قد يوفرون لك عروضاً وميزات إضافية بنفس السعر، مثل ترقية الغرف أو وجبات مجانية.
"تجنب أطعمة الشارع":
طعام الشارع جزء من الثقافة المحلية، وغالباً آمن إذا اخترت الأماكن النظيفة والمزدحمة بالسكّان.
"بدّل عملتك في المطار":
أسعار الصرف في المطار مرتفعة. استخدم الصرافات المحلية أو مكاتب الصرف المعروفة.
"لا تستخدم المواصلات العامة":
المواصلات العامة أوفر وأحياناً أسرع، وتمنحك نظرة أقرب على الحياة المحلية.
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