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نصائح سفر شائعة… تجاهلها!

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تعبيرية
 
السبت، 12-04-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري-   عند التخطيط للسفر، تنتشر الكثير من النصائح، لكن بعضها قد يضر أكثر مما يفيد. إليك أبرز النصائح الشائعة التي لا تستحق الالتزام بها:

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"اختر وجهتك من إنستغرام أو تيك توك":
ما تراه على السوشال ميديا ليس دائماً الواقع. ابحث عن تجارب حقيقية وتقييمات موثوقة قبل اتخاذ القرار.


"كلما حجزت مبكراً كان أرخص":
أحياناً العروض اللحظية أو باقات السفر تكون أوفر. لا تعتمد فقط على التوقيت، بل على المصدر أيضاً.


"تجنب السفر في موسم الذروة":
بعض الوجهات تزدهر بمواسمها، مثل أزهار الكرز في اليابان. اختر الوقت المناسب حسب تجربتك المطلوبة.


"تأمين السفر غير ضروري":
قد تحتاجه في أي طارئ، من تأخير الرحلات إلى الحالات الطبية. استثمار صغير يحميك من خسائر كبيرة.


"الحجز الفردي أرخص من وكيل السفر":
وكلاء السفر قد يوفرون لك عروضاً وميزات إضافية بنفس السعر، مثل ترقية الغرف أو وجبات مجانية.


"تجنب أطعمة الشارع":
طعام الشارع جزء من الثقافة المحلية، وغالباً آمن إذا اخترت الأماكن النظيفة والمزدحمة بالسكّان.


"بدّل عملتك في المطار":
أسعار الصرف في المطار مرتفعة. استخدم الصرافات المحلية أو مكاتب الصرف المعروفة.


"لا تستخدم المواصلات العامة":
المواصلات العامة أوفر وأحياناً أسرع، وتمنحك نظرة أقرب على الحياة المحلية.

 

 

 

فوشيا  

 
gnews

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