نصائح سفر شائعة… تجاهلها!

الوكيل الإخباري- عند التخطيط للسفر، تنتشر الكثير من النصائح، لكن بعضها قد يضر أكثر مما يفيد. إليك أبرز النصائح الشائعة التي لا تستحق الالتزام بها:

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"اختر وجهتك من إنستغرام أو تيك توك":

ما تراه على السوشال ميديا ليس دائماً الواقع. ابحث عن تجارب حقيقية وتقييمات موثوقة قبل اتخاذ القرار.



"كلما حجزت مبكراً كان أرخص":

أحياناً العروض اللحظية أو باقات السفر تكون أوفر. لا تعتمد فقط على التوقيت، بل على المصدر أيضاً.



"تجنب السفر في موسم الذروة":

بعض الوجهات تزدهر بمواسمها، مثل أزهار الكرز في اليابان. اختر الوقت المناسب حسب تجربتك المطلوبة.



"تأمين السفر غير ضروري":

قد تحتاجه في أي طارئ، من تأخير الرحلات إلى الحالات الطبية. استثمار صغير يحميك من خسائر كبيرة.



"الحجز الفردي أرخص من وكيل السفر":

وكلاء السفر قد يوفرون لك عروضاً وميزات إضافية بنفس السعر، مثل ترقية الغرف أو وجبات مجانية.



"تجنب أطعمة الشارع":

طعام الشارع جزء من الثقافة المحلية، وغالباً آمن إذا اخترت الأماكن النظيفة والمزدحمة بالسكّان.



"بدّل عملتك في المطار":

أسعار الصرف في المطار مرتفعة. استخدم الصرافات المحلية أو مكاتب الصرف المعروفة.



"لا تستخدم المواصلات العامة":

المواصلات العامة أوفر وأحياناً أسرع، وتمنحك نظرة أقرب على الحياة المحلية.