نصائح لتخفيف التوتر قبل إعلان نتائج الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، يشعر كثير من الطلاب بالتوتر والقلق بسبب تأثير النتيجة على مستقبلهم الدراسي، إلى جانب حالة عدم اليقين التي ترافق فترة الانتظار.

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ومن أبرز علامات التوتر: القلق المستمر، وقلة النوم، وتقلب المزاج، وانخفاض الحافز، والشعور بالعزلة، مع اختلاف استجابة كل شخص بحسب طبيعته وحالته النفسية.