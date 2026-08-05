نصائح لتخفيف التوتر قبل إعلان نتائج الثانوية العامة

ومن أبرز علامات التوتر: القلق المستمر، وقلة النوم، وتقلب المزاج، وانخفاض الحافز، والشعور بالعزلة، مع اختلاف استجابة كل شخص بحسب طبيعته وحالته النفسية.
وللتخفيف من التوتر، ينصح الخبراء بالحفاظ على الصحة البدنية، وممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، وممارسة الهوايات والأنشطة التي تساعد على الاسترخاء، إلى جانب التركيز على الجوانب الإيجابية وتجنب الانشغال المفرط بالنتيجة.
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