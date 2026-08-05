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نصائح لتخفيف التوتر قبل إعلان نتائج الثانوية العامة

ثقي
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب إعلان نتائج الثانوية العامة، يشعر كثير من الطلاب بالتوتر والقلق بسبب تأثير النتيجة على مستقبلهم الدراسي، إلى جانب حالة عدم اليقين التي ترافق فترة الانتظار.

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ومن أبرز علامات التوتر: القلق المستمر، وقلة النوم، وتقلب المزاج، وانخفاض الحافز، والشعور بالعزلة، مع اختلاف استجابة كل شخص بحسب طبيعته وحالته النفسية.


وللتخفيف من التوتر، ينصح الخبراء بالحفاظ على الصحة البدنية، وممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، وممارسة الهوايات والأنشطة التي تساعد على الاسترخاء، إلى جانب التركيز على الجوانب الإيجابية وتجنب الانشغال المفرط بالنتيجة.

 
 


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