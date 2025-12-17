نصائح للاعتناء بالسجاد

الوكيل الإخباري- يُعد السجاد جزءًا أساسيًا من ديكور المنزل ويضيف دفئًا وراحة، لكنه يحتاج إلى اهتمام منتظم للحفاظ على نظافته وصحته.

نصائح يومية:

التكنيس المنتظم: باستخدام مكنسة كهربائية عالية الجودة لإزالة الغبار والأوساخ.

التعامل السريع مع البقع: التربيت على السوائل بدل الفرك، واستخدام منظفات مناسبة.

منع دخول الأوساخ: وضع دواسات عند المداخل وتشجيع خلع الأحذية، والاعتناء بالحيوانات الأليفة لتقليل الشعر.

إزالة الروائح: بيكربونات الصوديوم فعالة لإزالة الروائح والبقع الخفيفة.



نصائح موسمية:

الربيع والصيف: التنظيف بالبخار بانتظام، حماية السجاد من أشعة الشمس، الشفط المتكرر لإزالة الغبار والأوساخ.

الخريف والشتاء: تنظيف عميق، استخدام سجاد سميك عند المداخل، صيانة دورية وإزالة البقع فور ظهورها.



نصائح إضافية:

تجنّب الماء الساخن على بعض البقع مثل الدم.

الاستعانة بآلات تنظيف السجاد أو خدمات احترافية للبقع العنيدة.

يمكن استخدام المواد المنزلية مثل صودا الخبز والخل الأبيض كبدائل صديقة للبيئة.



باتباع هذه الإرشادات اليومية والموسمية، يمكنك الحفاظ على سجاد منزلك نظيفًا وجميلاً وصحيًا طوال العام.