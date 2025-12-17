نصائح للاعتناء بالسجاد

نصائح يومية:
التكنيس المنتظم: باستخدام مكنسة كهربائية عالية الجودة لإزالة الغبار والأوساخ.
التعامل السريع مع البقع: التربيت على السوائل بدل الفرك، واستخدام منظفات مناسبة.
منع دخول الأوساخ: وضع دواسات عند المداخل وتشجيع خلع الأحذية، والاعتناء بالحيوانات الأليفة لتقليل الشعر.
إزالة الروائح: بيكربونات الصوديوم فعالة لإزالة الروائح والبقع الخفيفة.
نصائح موسمية:
الربيع والصيف: التنظيف بالبخار بانتظام، حماية السجاد من أشعة الشمس، الشفط المتكرر لإزالة الغبار والأوساخ.
الخريف والشتاء: تنظيف عميق، استخدام سجاد سميك عند المداخل، صيانة دورية وإزالة البقع فور ظهورها.
نصائح إضافية:
تجنّب الماء الساخن على بعض البقع مثل الدم.
الاستعانة بآلات تنظيف السجاد أو خدمات احترافية للبقع العنيدة.
يمكن استخدام المواد المنزلية مثل صودا الخبز والخل الأبيض كبدائل صديقة للبيئة.
باتباع هذه الإرشادات اليومية والموسمية، يمكنك الحفاظ على سجاد منزلك نظيفًا وجميلاً وصحيًا طوال العام.
-
أخبار متعلقة
-
ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟
-
انفجار جهاز إلكتروني بيد طفل يثير هلع الصينيين (فيديو)
-
طرق مدهشة لتخزين الرمان لأسابيع وشهور
-
دراسة: كوكب الأرض يفقد أنهاره الجليدية بوتيرة "مرعبة"
-
فيديو.. لحظة إنقاذ بطولي لسيدة جرفتها "سيول آسفي" بالمغرب
-
صراع ثورين في شوارع دلهي يوقف المرور ويذهل المارة (فيديو)
-
شجرة صنوبر عمرها 400 عام تدهش السياح بتجدد أغصانها في تركيا - صور
-
أصغر جزيرة مكتظة في العالم.. حياة آمنة بلا سيارات ولا جرائم - صور