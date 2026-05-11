الإثنين 2026-05-11 09:22 ص

نصائح للتعامل مع لدغ البعوض لدى الأطفال

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   حذرت إيرينا ليالينا القائمة بأعمال عميد كلية العلوم الطبيعية في جامعة التعليم الروسية من حك مكان لدغ البعوض تفاديا للعدوى.

وتقدم نصائح حول أفضل طريقة لعلاج لدغات البعوض لدى الأطفال.

وتقول: "من الأفضل استخدام منتجات صيدلانية خاصة (هلام/كريمات) ذات تأثير مضاد للهيستامين أو مبردة . ويمكن في المنزل، صنع عجينة من صودا الخبز والماء ووضعها على اللدغات - ستختفي الحكة بالتأكيد. أما المحاليل كالمحلول الأخضر فلا تعالج الحكة؛ بل تجفف الجلد وتصبغه، ما يصعب رؤية الالتهاب".

وتقول ردا على سؤال بشأن تغطية موضع اللدغة بلصقة: "لماذا لا يجب حكها؟ هذا سؤال شائع جدا. أولا، قد يؤدي ذلك إلى العدوى، فهناك الكثير من البكتيريا تحت الأظافر، والحك جرح مفتوح قابل للعدوى. وثانيا، يبطئ التهيج المستمر (الحك) من تجدد الأنسجة. وقد يؤدي الحك الشديد إلى ظهور بقع وندوب. لذلك يمكن تغطية موضع اللدغة. ولكن باستخدام ضمادة مضادة للبكتيريا. وسيشكل هذا حاجزا ماديا، يمنع الطفل من حك مكان اللدغة، ويحمي الجرح من الأوساخ".

 
 


