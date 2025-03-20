نصائح للملابس المناسبة للأطفال خلال التغيرات الجوية

الوكيل الإخباري- مع تغيرات الطقس في الأيام المقبلة، والتي ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، يشير الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ملابس الأطفال لتجنب المضاعفات الصحية المحتملة. ففي ظل انخفاض درجات الحرارة، يجب أن نكون حذرين من تخفيف ملابس الأطفال بشكل مفرط.

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ماذا يرتدي الأطفال؟

يوصي الدكتور حتة بارتداء الأطفال الملابس الخريفية التي تكون بين الملابس الشتوية والصيفية، خاصة في ساعات النهار. هذا الخيار يساهم في تجنب التعرض المباشر للتيارات الهوائية الباردة، ويحد من مخاطر الإصابة بنزلات البرد أو مشكلات صحية مثل حساسية الصدر أو التهاب الجيوب الأنفية التي قد تنجم عن التعرق المفاجئ وخلع الملابس الثقيلة.



متى يمكن ارتداء الملابس الصيفية؟

في حال ارتفاع درجات الحرارة، يمكن ارتداء الملابس الصيفية للأطفال، ولكن يجب متابعة النشرات الجوية لمعرفة الوقت المناسب لذلك، خاصة مع التقلبات الجوية. من المتوقع أن يقضي الأطفال أيام العيد في ملابس صيفية مع ارتفاع درجات الحرارة.



نصائح عامة وإرشادات:

التوجه إلى الطبيب في حال ظهور أعراض مثل رشح الأنف أو الكحة.

غسل اليدين جيدًا لتجنب انتقال العدوى الفيروسية، خاصة في الأماكن المزدحمة.

تجنب التعرّض المباشر للتيارات الهوائية الباردة بعد التعرق.



من خلال اتباع هذه الإرشادات، يمكن ضمان سلامة الأطفال والوقاية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التغيرات المفاجئة في الطقس.