نصائح ممتازة تقلّل وقت المرأة في المطبخ

الوكيل الإخباري- نشرت مجلة "صحة النساء" الأميركية مجموعة من النصائح المفيدة لتقليل وقت المكوث في المطبخ، الذي تقضيه الأمهات في محاولة لإرضاء العائلة بأطعمة لذيذة ومفيدة، أو في الترتيب والتنظيف أو في التخزين، إليك هذه النصائح:

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1- كلما كانت المقلاة أو الصينية أكبر أصبح الطبخ أسرع، لأنك بذلك تزيدين المساحة التي تتعرض إلى الحرارة وبالتالي يصبح إنضاج الطعام أسرع.

2- معظم الناس لا يعرفون كيف يستخدمون الميكروويف بشكل صحيح وأن استعمالاته متعددة أكثر من مجرد إعداد البوب كورن أو تسخين الطعام، يمكن يمكن للميكروويف مساعدتك في سلق الخضار وشوي البطاطا وربما لو بحثت أكثر ستجدين طرقاً مختلفة للاستفادة من الميكروويف بشكل أفضل وإعداد وجبات صغيرة.

3- كلما كان تقطيع الخضروات واللحوم رفيعاً وصغيراً كلما كان نضجها أسرع.

4- وزعي الوقت فلا تهدريه في انتظار نضج الطعام، في وقت نضح الطعام يمكنك إعداد المائدة وتنظيف المطبخ مع أفراد العائلة من أغراض الطبخ.

5- أحياناً الأبطأ يعني الأسرع، من الأفضل أن تحضري كل ما تحتاجه طبختك ووضعها على نار بطيئة جداً في وقت مبكر، وتركها تنضج على مهل، بينما أنت تقومين بأعمال أخرى.

6- اطبخي ليومين، يمكنك إعداد طبخة كبيرة من تلك التي تستغرق وقتاً وجهداً بكمية تكفي ليومين، لا ضرورة للطبخ اليومي، يمكن استبدال الأطعمة المطهوة بطعام صحي لباقي أيام في الأسبوع مثلاً، فيقتصر الطعام على الساندويشات الخفيفة والشهية والسلطات والعصائر.

7- استخدمي الشواية المنزلية، يمكنك الطهو عليها بسرعة فتضعين قطعة دجاج أو لحوم أو سمك وتعدين صحن سلطة ولن يأخذ الأمر أكثر من نصف ساعة.

8- لا ترمي الطعام، كل ما يتبقى من طعام يمكن إعادة تسخينه أو الإضافة عليه.

9- تذكري أن عليك تخزين الخضار واللحوم بشكل جيد لكي يكون الوقت المصروف في إعدادها أقل، بعد شراء الخضروات نظفيها وقطعيها وخزنيها بكميات تناسب كل وجبة، ولتكن اللحوم مقسمة على مقدار كل وجبة، ليكن كل شيء مغسولاً ومجففاً.