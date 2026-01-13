نصائح مهمة للقيادة الآمنة خلال أيام تساقط الثلوج

الوكيل الإخباري- دعت الجهات المختصة السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في أيام تساقط الثلوج، لما تشكله من مخاطر على السلامة العامة وزيادة احتمالات الحوادث المرورية. وأكدت أهمية تخفيف السرعة بشكل كبير، والالتزام بترك مسافة أمان مضاعفة بين المركبات لتفادي الانزلاق أو الاصطدام.

وشددت التحذيرات على ضرورة تجنب الكبح المفاجئ أو الانعطافات الحادة، مع استخدام الغيارات المناسبة للحفاظ على ثبات المركبة. كما نصحت بتشغيل الأضواء الأمامية حتى خلال ساعات النهار، لضمان وضوح الرؤية للآخرين، والتأكد من جاهزية المركبة، خصوصًا الإطارات والفرامل والمسّاحات.