نصائح مهمة للقيادة الآمنة خلال أيام تساقط الثلوج

وشددت التحذيرات على ضرورة تجنب الكبح المفاجئ أو الانعطافات الحادة، مع استخدام الغيارات المناسبة للحفاظ على ثبات المركبة. كما نصحت بتشغيل الأضواء الأمامية حتى خلال ساعات النهار، لضمان وضوح الرؤية للآخرين، والتأكد من جاهزية المركبة، خصوصًا الإطارات والفرامل والمسّاحات.
كما أوصت الجهات المعنية بالابتعاد عن الطرق الجبلية أو الزلقة والمغلقة، وعدم القيادة إلا في الحالات الضرورية، مع متابعة النشرات الجوية والتعليمات الرسمية أولًا بأول، حفاظًا على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
جريمة تهز الوجدان.. أب يقتل ابنته بعد احتجازها وتجويعها وتعذيبها بوحشية في مصر
-
وظيفة سحرية.. لماذا يحتوي باب الميكروويف على شبكة من النقاط السوداء؟
-
حين يتحول الصالون إلى مساحة أمل.. تضامن مؤثر مع مريضة سرطان في لبنان - فيديو
-
حفيدة هندية تحقق حلم جدّيها برؤية البحر لأول مرة وردّة فعلهما تخطف القلوب - فيديو
-
نهاية مأساوية لحفل زفاف.. انفجار غاز ينهي حياة عروسين وضيوفهما في باكستان - صور
-
شاهد لحظة اندلاع حريق في كواليس حفل غولدن غلوب 2026
-
طرق جذب الطاقة الإيجابية للمنزل وتحسين الأجواء
-
خطوات عملية لخفض فواتير الكهرباء