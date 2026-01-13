الثلاثاء 2026-01-13 11:51 ص

نصائح مهمة للقيادة الآمنة خلال أيام تساقط الثلوج

787474
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   دعت الجهات المختصة السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في أيام تساقط الثلوج، لما تشكله من مخاطر على السلامة العامة وزيادة احتمالات الحوادث المرورية. وأكدت أهمية تخفيف السرعة بشكل كبير، والالتزام بترك مسافة أمان مضاعفة بين المركبات لتفادي الانزلاق أو الاصطدام.

اضافة اعلان


وشددت التحذيرات على ضرورة تجنب الكبح المفاجئ أو الانعطافات الحادة، مع استخدام الغيارات المناسبة للحفاظ على ثبات المركبة. كما نصحت بتشغيل الأضواء الأمامية حتى خلال ساعات النهار، لضمان وضوح الرؤية للآخرين، والتأكد من جاهزية المركبة، خصوصًا الإطارات والفرامل والمسّاحات.


كما أوصت الجهات المعنية بالابتعاد عن الطرق الجبلية أو الزلقة والمغلقة، وعدم القيادة إلا في الحالات الضرورية، مع متابعة النشرات الجوية والتعليمات الرسمية أولًا بأول، حفاظًا على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بدء دورات "أصدقاء البيئة" في المراكز الشبابية بالبلقاء

أخبار محلية بدء دورات "أصدقاء البيئة" في المراكز الشبابية بالبلقاء

قق

فيديو الوكيل اللهم رحمتك بمن لا مأوى له اللهم اجزهم خيرًا بما صبروا ❤️

ت

اقتصاد محلي قيمة صادرات " تجارة عمان" تزيد 4.8% العام الماضي

إيرانيون يشاركون في مسيرة مؤيدة للحكومة في طهران

عربي ودولي عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران

ت

أخبار محلية جاهزية عالية في الزرقاء لمواجهة المنخفض الجوي

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة

ت

أخبار محلية تطبيق تعديلات الخطة الدراسية للثانوية العامة اعتبارا من العام 2026/2027

عمان

اقتصاد محلي ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة 12.2 % خلال 11 شهرا



 






الأكثر مشاهدة