نصائح مهمة.. هذا ما يجب أن تفعلوه في حال وقوع زلزال

🛑 كيف تتصرف أثناء الزلزال؟
🏠 إذا كنت داخل المنزل أو مبنى:
لا تهرع للخروج، البقاء في الداخل أكثر أماناً.
احتمِ تحت طاولة متينة أو عتبة باب أو في زاوية داخلية.
ابتعد عن النوافذ والشرفات وكل ما قد يسقط (رفوف، مرايا، إضاءات).
احمِ رأسك ووجهك بيديك أو بوسادة، وخذ وضعية القرفصاء.
إذا أمكن، افصل مصادر الكهرباء والغاز.
لا تستخدم المصعد إطلاقاً.
🌳 إذا كنت بالخارج:
ابتعد عن المباني، الأشجار، الأسوار، وأعمدة الكهرباء بمسافة تساوي ارتفاعها.
لا تقف تحت يافطات أو أشياء معلّقة.
🏢 إذا كنت في مكان عام:
لا تندفع باتجاه المخرج، تجنّب التزاحم.
ابحث عن مخارج الطوارئ وابتعد عن أي جسم قابل للسقوط.
🚗 إذا كنت في السيارة:
أوقف السيارة بأمان على يمين الطريق، بعيداً عن المباني والجسور والأنفاق.
لا تقُد بسرعة، وسهّل مرور سيارات الطوارئ.
لا تحاول المرور من فوق الجسور أو الاحتماء تحتها.
🛗 إذا كنت في المصعد:
اضغط فوراً على زر أقرب طابق.
اخرج بسرعة واتجه للأماكن الآمنة.
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