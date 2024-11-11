نصائح هامة للحفاظ على شحنة بطارية السيارة في الشتاء

الوكيل الإخباري- يعد فراغ شحنة البطارية من أكثر المشاكل التي تواجهها السيارة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب برودة الطقس.

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تجنب المسافات القصيرة

ولمواجهة هذه المشكلة، أوصى نادي السيارات ADAC في ألمانيا قائدي السيارات بتجنب قيادة السيارة لمسافات قصيرة، معتبراً أن الدينامو لا يكون لديه الوقت الكافي لشحن البطارية بشكل مناسب.



كما ينبغي تجنب إيقاف السيارة لفترات طويلة؛ حيث يؤدي ذلك إلى التفريغ العميق لشحنة البطارية.



وفي حالة عدم استخدام السيارة لفترة طويلة أو قيادتها لمسافات قصيرة فقط، فيجب حينئذ شحن البطارية بانتظام باستخدام شاحن مناسب.



العناية بالبطارية

ومن المهم أيضاً العناية بالبطارية والحفاظ على نظافتها، لا سيما الملامس بين عمود البطارية ومشبك عمود البطارية، الذي يجب أن يكون خالياً من الأوساخ ومثبتاً بإحكام.



وللحماية من التآكل، ينبغي معالجة التوصيلات باستخدام رذاذ أو شحم موصى به من قبل الشركة المصنعة للسيارة.



وكقاعدة عامة، يُراعى أن متوسط العمر الافتراضي للبطارية يبلغ حوالي أربع إلى خمس سنوات.