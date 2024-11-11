 
الإثنين 2024-11-11 12:07 م
 

نصائح هامة للحفاظ على شحنة بطارية السيارة في الشتاء

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 11-11-2024 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   يعد فراغ شحنة البطارية من أكثر المشاكل التي تواجهها السيارة خلال فصل الشتاء، وذلك بسبب برودة الطقس.

اضافة اعلان


تجنب المسافات القصيرة
ولمواجهة هذه المشكلة، أوصى نادي السيارات ADAC في ألمانيا قائدي السيارات بتجنب قيادة السيارة لمسافات قصيرة، معتبراً أن الدينامو لا يكون لديه الوقت الكافي لشحن البطارية بشكل مناسب.


كما ينبغي تجنب إيقاف السيارة لفترات طويلة؛ حيث يؤدي ذلك إلى التفريغ العميق لشحنة البطارية.


وفي حالة عدم استخدام السيارة لفترة طويلة أو قيادتها لمسافات قصيرة فقط، فيجب حينئذ شحن البطارية بانتظام باستخدام شاحن مناسب.


العناية بالبطارية
ومن المهم أيضاً العناية بالبطارية والحفاظ على نظافتها، لا سيما الملامس بين عمود البطارية ومشبك عمود البطارية، الذي يجب أن يكون خالياً من الأوساخ ومثبتاً بإحكام.


وللحماية من التآكل، ينبغي معالجة التوصيلات باستخدام رذاذ أو شحم موصى به من قبل الشركة المصنعة للسيارة.


وكقاعدة عامة، يُراعى أن متوسط العمر الافتراضي للبطارية يبلغ حوالي أربع إلى خمس سنوات.

 

مصراوي

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية فنانون أردنيون يشاركون في مهرجان قطر الدولي

ا

أخبار محلية مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك الثلاثاء بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

H

عربي ودولي خبير يتحدث عن صعوبات أمام ترامب في إلغاء العقوبات ضد روسيا

لاتم

أخبار الشركات برنامج Jordan Source يدعم مساعي البنك المركزي الأردني ويساهم في تسليط الضوء على إنجازات المملكة في مجال التكنولوجيا المالية

الشهيد ياسر عرفات

فلسطين 20 عاما على استشهاد القائد ياسر عرفات

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب يواصل خسائره مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في الأردن الاثنين

هنجاريا

أخبار محلية منح دراسية مقدمة من هنغاريا للطلبة الأردنيين - رابط تقديم



 


الأكثر مشاهدة