نصائح يجب أخذها بعين الاعتبار لتدفئة آمنة خلال فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- من أجل تجنب حدوث أي مكروه أو حوادث منزلية، نقدم لكم في هذا المقال مجموعة من النصائح لبيت آمن في الشتاء.



اضافة اعلان

بالرغم من ما يحمله فصل الشتاء من خير إلا أن بعض العائلات تصاب بأضرار مادية وحتى جسدية. ومن أجل تجنب حدوث أي مكروه أو حوادث منزلية، نقدم لكم هذا المقال الذي يضم مجموعة من النصائح لبيت آمن في الشتاء:



نصائح عامة:

اختيار موقع مناسب لوضع المدفأة فيه بحيث لا تعيق الحركة فتكون عرضة للسقوط على قطع الأثاث أو السجاد .

مراقبة الأطفال وتجنب تركهم منفردين واللعب بالقرب من المدافئ .

تجنب وضع المدفأة قريباً من الستائر والمواد القابلة للاشتعال .

عدم استخدام المدفأة لأغراض الطهي أو التسخين أو تجفيف الملابس خاصة بوجود الأطفال حولها.

مراقبة المدفأة باستمرار وعدم الذهاب للنوم وهي مشتعلة خوفا من الحريق أو الاختناق.

الاحتفاظ ببطانية حريق مناسبة وصالحة للاستعمال والتدرب على استخدامها.



ومع تعدد أنواع المدافئ المستخدمة خلال فصل الشتاء، ينبغي معرفة كيفية التعامل مع كل نوع بحسب طبيعته



نصائح أثناء استخدام مدفأة الكاز:

يجب عدم ترك مدافئ الكاز مشتعلة أثناء النوم؛ خوفا من زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، وكذلك زيادة أول أكسيد الكربون السام الذي يحل محل الأكسجين في الدم مؤديا للإصابة بالاختناق.

عدم استخدام مدفأة الكاز داخل الحمام أثناء الاستحمام، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الغازات السامة والخانقة الناتجة عن عملية الاحتراق.

الابتعاد عن تعبئة المدافئ بالكاز أثناء اشتعالها؛ فذلك يزيد اللهب بشكل مفاجئ مما يؤدي لنشوب حريق.



نصائح للتعامل مع مدفأة الكهرباء:

- تجنب توصيل المدفئة الكهربائية بالأسلاك المكشوفة والرديئة التي قد تسبب تماساً كهربائيا.

- تجنب تحميل الأسلاك والوصلات الكهربائية فوق طاقتها.

- يفضل عند اقتناء مدفأة كهربائية اختيار الأنواع التي تفصل عند سقوطها والتي تفي بمعايير الجودة والسلامة.



نصائح عند استخدام مدفأة الحطب:

اشعال الحطب في المدفأة خارج المكان الذي تتواجد فيه الأسرة حتى يشتعل بالكامل وينقطع الدخان المتصاعد منه مع ضرورة المحافظة على توفير التهوية المناسبة.

عدم ترك المدفأة داخل الغرفة عند الانتهاء منها وإطفائها خارج المنزل.



نصائح للتعامل مع مدفأة الغاز:

تفقد الخرطوم الواصل بين الاسطوانة وجسم المدفأة واستبدال مانعة التسرب "الجلدة" مع كل اسطوانة،بالإضافة الى ضرورة التأكد من صلاحية الصمام لان ذلك يقلل من خطورتها.

عند استخدام مدفأة غازية علينا التأكد من عدم تسرب الغاز قبيل إشعالها. والتأكد من إغلاق الاسطوانة جيداً عند إطفائها.



أما التدفئة التي تعمل باستخدام مادة الجفت فينبغي:

تجنب حرق مادة الجفت داخل المنزل، والعمل على إشعالها في الخارج للتخلص من الدخان الكثيف الناتج عن بدايات الاحتراق ثم نقلها الى الداخل بواسطة المناقل.

وفيما يتعلق باستخدام مادة الجفت في صوبات البواري فيجب العمل على تنظيفها باستمرار كون نواتج احتراق مادة الجفت تخلف شوائب مشبعة بالدهون تعمل على إغلاق وتلف منافذ التهوية لهذه الصوبات.