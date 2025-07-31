الخميس 2025-07-31 11:46 ص
 

نصيحة خاطئة كادت تودي بإصبع رضيع في الصين

د د د
تعبيرية
 
الخميس، 31-07-2025 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   نُقل رضيع عمره 11 شهرًا إلى مستشفى في مقاطعة هونان الصينية بعد أن تورم إصبعه وتغير لونه نتيجة لفّه بقطعة قماش من قبل والدته، في محاولة لمنعه من عادة مصّ الإصبع.

الأطباء كشفوا عن تلف في جلد ونسيج الإصبع استدعى علاجًا فوريًا لتجنب البتر، رغم تأكيد الأم أنها لفّت الإصبع "برفق".

وأكدت الطبيبة لوه يوانيانغ أن عادة مضغ الأصابع طبيعية وتختفي تلقائيًا غالبًا عند سن الثانية أو الثالثة، داعية الأهالي فقط إلى الحفاظ على نظافة اليدين.

كما حذّر الأطباء من اتباع نصائح غير موثوقة من الإنترنت قد تؤدي إلى مضاعفات.

وفي حادثة مشابهة، كاد طفل أن يفقد إصبعه بسبب شعرة ملتفة حوله، فيما تُعرف الحالة بـ"متلازمة عاصبة الشعر"، ودعت أم بريطانية الأهالي لغسل ملابس الأطفال من الداخل لتجنب هذه المشكلة.

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ارم نيوز 

 
 
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