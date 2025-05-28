الأربعاء 2025-05-28 03:50 م
 

نظام "كونا" يكشف لغزاً محيراً عن الشمس دام 80 عاماً

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 28-05-2025 02:26 م
الوكيل الإخباري-   تمكّن فريق من المرصد الوطني للطاقة الشمسية ومعهد نيوجيرسي للتكنولوجيا من الحصول على أوضح صور على الإطلاق للهالة الشمسية، التي ظلّت لغزاً محيّراً لعقود طويلة.اضافة اعلان


ويعود هذا الإنجاز غير المسبوق إلى نظام بصريات متكيّف متطوّر أُطلق عليه اسم "كونا"، تم تركيبه على تلسكوب "غود" الشمسي في كاليفورنيا، والذي يبلغ قطره 1.6 متر.

ويعمل هذا النظام المبتكر على تصحيح التشوّهات الناتجة عن اضطرابات الغلاف الجوي للأرض بمعدل مذهل يصل إلى 2200 تعديل في الثانية الواحدة، ما يُمكّنه من إنتاج صور فائقة الدقة تكشف تفاصيل لم يُسبق رؤيتها من قبل.

وقد نجح الفريق في تجاوز حدود استمرت 80 عاماً، حيث تمكّن من رصد ملامح دقيقة تصل إلى 63 كيلومتراً فقط، بعد أن كانت أدنى دقّة ممكنة سابقاً تبلغ 1000 كيلومتر.

وتكشف الصور المذهلة، التي نشرها الفريق في دراسة بمجلة Nature Astronomy، عن مشاهد نادرة لتشكّلات البلازما المعقّدة على سطح الشمس، بما في ذلك:
نتوءات شمسية ملتوية تتشكّل في الوقت الفعلي
توهّجات قصيرة العمر تُعرف باسم "الشوائب الشمسية"
ظاهرة غريبة تُسمّى "المطر الإكليلي"، حيث تبرد البلازما الساخنة وتسقط مجدداً على سطح الشمس
خيوط دقيقة من البلازما تشبه الشعر، يقلّ عرضها عن 20 كيلومتراً

ويُعدّ هذا الإنجاز نقلة نوعية في مجال فيزياء الشمس، خاصة وأنه قد يُسهم في حل أحد أكبر الألغاز العلمية، وهو سبب كون الهالة الشمسية أكثر سخونة بملايين الدرجات من سطح الشمس نفسه.

ويؤكد ديرك شميدت، العالم الرئيسي في المشروع، أن هذه التقنية تمثّل "نقطة تحوّل كبرى" في رصد الشمس، حيث تفتح الباب أمام اكتشافات غير مسبوقة.

ويتطلّع الفريق الآن إلى نقل هذه التقنية الثورية إلى تلسكوب "دانيال ك. إينوي" الشمسي في هاواي، والذي يبلغ قطره 4 أمتار، ما قد يُمكن العلماء من رصد تفاصيل أصغر وأدق في الغلاف الجوي الشمسي.

ومن المتوقّع أن تعتمد المراصد الشمسية العالمية هذه التقنية الجديدة في المستقبل القريب، ما يُعلن عن بداية عصر جديد في دراسة فيزياء الشمس وفهم أسرارها المستعصية.



روسيا اليوم
 
gnews

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