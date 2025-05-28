نظام "كونا" يكشف لغزاً محيراً عن الشمس دام 80 عاماً

ويعود هذا الإنجاز غير المسبوق إلى نظام بصريات متكيّف متطوّر أُطلق عليه اسم "كونا"، تم تركيبه على تلسكوب "غود" الشمسي في كاليفورنيا، والذي يبلغ قطره 1.6 متر.
ويعمل هذا النظام المبتكر على تصحيح التشوّهات الناتجة عن اضطرابات الغلاف الجوي للأرض بمعدل مذهل يصل إلى 2200 تعديل في الثانية الواحدة، ما يُمكّنه من إنتاج صور فائقة الدقة تكشف تفاصيل لم يُسبق رؤيتها من قبل.
وقد نجح الفريق في تجاوز حدود استمرت 80 عاماً، حيث تمكّن من رصد ملامح دقيقة تصل إلى 63 كيلومتراً فقط، بعد أن كانت أدنى دقّة ممكنة سابقاً تبلغ 1000 كيلومتر.
وتكشف الصور المذهلة، التي نشرها الفريق في دراسة بمجلة Nature Astronomy، عن مشاهد نادرة لتشكّلات البلازما المعقّدة على سطح الشمس، بما في ذلك:
نتوءات شمسية ملتوية تتشكّل في الوقت الفعلي
توهّجات قصيرة العمر تُعرف باسم "الشوائب الشمسية"
ظاهرة غريبة تُسمّى "المطر الإكليلي"، حيث تبرد البلازما الساخنة وتسقط مجدداً على سطح الشمس
خيوط دقيقة من البلازما تشبه الشعر، يقلّ عرضها عن 20 كيلومتراً
ويُعدّ هذا الإنجاز نقلة نوعية في مجال فيزياء الشمس، خاصة وأنه قد يُسهم في حل أحد أكبر الألغاز العلمية، وهو سبب كون الهالة الشمسية أكثر سخونة بملايين الدرجات من سطح الشمس نفسه.
ويؤكد ديرك شميدت، العالم الرئيسي في المشروع، أن هذه التقنية تمثّل "نقطة تحوّل كبرى" في رصد الشمس، حيث تفتح الباب أمام اكتشافات غير مسبوقة.
ويتطلّع الفريق الآن إلى نقل هذه التقنية الثورية إلى تلسكوب "دانيال ك. إينوي" الشمسي في هاواي، والذي يبلغ قطره 4 أمتار، ما قد يُمكن العلماء من رصد تفاصيل أصغر وأدق في الغلاف الجوي الشمسي.
ومن المتوقّع أن تعتمد المراصد الشمسية العالمية هذه التقنية الجديدة في المستقبل القريب، ما يُعلن عن بداية عصر جديد في دراسة فيزياء الشمس وفهم أسرارها المستعصية.
Scientists from the @NSF NSO and @NJIT produced the finest images in the Sun’s corona to date! To make these high-resolution images, the team developed a new ‘coronal adaptive optics’ system which removes blur from images caused by Earth’s atmosphere. https://t.co/IKnNvl4pho pic.twitter.com/GG4OZ6zqJq— National Solar Observatory (@NatSolarObs) May 27, 2025
روسيا اليوم
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