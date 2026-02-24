الثلاثاء 2026-02-24 01:31 م

نفوق عشرات البجع في لندن.. ومخاوف من إنفلونزا الطيور

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-02-2026 12:46 م
الوكيل الإخباري-   تتزايد المخاوف من تفشّي إنفلونزا الطيور بعد العثور على عشرات البجع النافق في منطقة دوكلاندز بلندن خلال الأيام الأخيرة، فيما بدأت السلطات تحقيقات لتحديد السبب.اضافة اعلان


وقالت "Canal & River Trust" إنه تم الإبلاغ عن 24 بجعة نافقة في منطقتي "West India" و"Millwall Docks" قرب "Canary Wharf" خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تحدثت تقارير محلية ومتطوعون عن حصيلة قد تتجاوز 30 بجعة.

وأوضحت المؤسسة أنها أبلغت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية "Defra"، فيما يجري فحص الجثث لمعرفة ما إذا كان النفوق الجماعي مرتبطا بإنفلونزا الطيور.

كما دعت الجهات المعنية الجمهور إلى عدم لمس الطيور النافقة أو محاولة انتشالها، والاكتفاء بالإبلاغ عنها، للحد من أي انتشار محتمل.
 
 


