نفوق عشرات البجع في لندن.. ومخاوف من إنفلونزا الطيور

وقالت "Canal & River Trust" إنه تم الإبلاغ عن 24 بجعة نافقة في منطقتي "West India" و"Millwall Docks" قرب "Canary Wharf" خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تحدثت تقارير محلية ومتطوعون عن حصيلة قد تتجاوز 30 بجعة.
وأوضحت المؤسسة أنها أبلغت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية "Defra"، فيما يجري فحص الجثث لمعرفة ما إذا كان النفوق الجماعي مرتبطا بإنفلونزا الطيور.
كما دعت الجهات المعنية الجمهور إلى عدم لمس الطيور النافقة أو محاولة انتشالها، والاكتفاء بالإبلاغ عنها، للحد من أي انتشار محتمل.
-
أخبار متعلقة
-
إسطنبول: 123 ألف شخص يتلقون مصل داء الكلب في عام واحد
-
ثعبان داخل محطة قطار في أستراليا.. كيف تصرف الركاب؟
-
أغنى من إيلون ماسك 100 ألف مرة.. خطأ تقني يحول شابة بريطانية إلى أغنى شخص في التاريخ
-
مليونير مدى الحياة.. إطلاق لعبة يانصيب جديدة في 30 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة
-
نقاش "بديل ويكيبيديا": ما يضيفه Znaki للقراء العرب
-
الركام الأبيض يبتلع متزلجين في جبال كاليفورنيا
-
حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط
-
المكسيك.. رصد جسم مجهول يشبه الصحن الطائر في السماء