نفوق 150 بقرة بمرض غامض ينقله القراد في الكونغو.. والسلطات تحذر من اللحوم الملوثة

وذكرت الإذاعة أنه تم تسجيل نفوق 150 رأساً من الماشية، حيث ظهرت الحالات الأولى قبل ثلاثة أشهر نتيجة مرض ينقله القراد.
ويرى مزارعون في إقليم الكونغو الوسطى أن سبب تفشي المرض يعود إلى نقل الحيوانات من الدول المجاورة إلى المنطقة أواخر ديسمبر الماضي. وتظهر على الأبقار المصابة علامات الإرهاق، واضطراب التنسيق الحركي، وفقدان الشهية.
وتتخذ السلطات إجراءات لمنع وصول لحوم الحيوانات المصابة إلى الأسواق.
-
أخبار متعلقة
-
عشرات العمال تحت الأنقاض.. انهيار مبنى قيد الإنشاء في الفيليبين
-
توصيات للتعامل مع الطقس الحار
-
علماء الأزهر يحذرون الحجاج من الانشغال بالتصوير في الكعبة
-
سحب آيس كريم شهير من الأسواق الأميركية بسبب خطر تلوث معدني
-
وفاة مصري بجانب والده أثناء دفنه
-
"سأسأل زوجتي".. فيديو لأردوغان ينتشر ويتصدر الترند
-
وفيات وإصابات بعد لمس "مادة مجهولة" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية
-
مصادفة فلكية نادرة.. تعامد الشمس على الكعبة يوم عرفة لأول مرة منذ 33 عاما