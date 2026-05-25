نفوق 150 بقرة بمرض غامض ينقله القراد في الكونغو.. والسلطات تحذر من اللحوم الملوثة

الوكيل الإخباري- نفقت نحو 150 بقرة بسبب مرض مجهول ينقله القراد في الجزء الأوسط من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفادت به إذاعة أوكابي.





وذكرت الإذاعة أنه تم تسجيل نفوق 150 رأساً من الماشية، حيث ظهرت الحالات الأولى قبل ثلاثة أشهر نتيجة مرض ينقله القراد.



ويرى مزارعون في إقليم الكونغو الوسطى أن سبب تفشي المرض يعود إلى نقل الحيوانات من الدول المجاورة إلى المنطقة أواخر ديسمبر الماضي. وتظهر على الأبقار المصابة علامات الإرهاق، واضطراب التنسيق الحركي، وفقدان الشهية.



وتتخذ السلطات إجراءات لمنع وصول لحوم الحيوانات المصابة إلى الأسواق.





