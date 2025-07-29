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نمر يهاجم سائق دراجة نارية في الهند - فيديو

بربر
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 10:30 ص

الوكيل الإخباري-    أثار نمر حالة من الذعر مساء الجمعة في حديقة "أليبيري" بمدينة تيروباتي، بعد أن ظهر فجأة أمام دراجة نارية مسرعة، في مشهد وثّقته كاميرا مراقبة، أظهر النمر وهو يقفز أمام السائق الذي نجا بأعجوبة من حادث مميت.

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الواقعة، التي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أعادت الجدل حول ازدياد تكرار ظهور الحيوانات البرية في المناطق السكنية والمحيطة بها، ما يثير مخاوف السكان بشأن سلامة التنقل، خاصة في ساعات الليل.


وفي سياق متصل، تداول مستخدمو الإنترنت مقطع فيديو آخر أثار استغراب المتابعين، حيث ظهر نمر يقترب من قطة كانت تجلس على شرفة أحد المنازل ليلاً، قبل أن يغادرا سويًا في مشهد غير متوقع. ويُظهر المقطع القطة وهي تستقر على ظهر النمر بلا أي علامة على الخوف، في تفاعل نادر بين نوعين من الحيوانات المفترسة والأليفة.


هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة لتكثيف جهود الحماية البيئية وضبط التوازن بين الحياة البرية والتوسع العمراني، بما يضمن سلامة البشر والحيوانات على حد سواء.

 

 

 

لبنان 24 

 
 
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