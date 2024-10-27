نهاية حزينة لأشهر دبّة أمريكية

الوكيل الإخباري- فقد العالم واحدة من أشهر الدببة في محمية "غراند تيتون" الوطنية بولاية وايومنغ الأمريكية، واسمها "الدبة غريزلي 399" في حادث سيارة.

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وقع الحادث على طريق سريع في منطقة "سنيك ريفر كانيون" جنوب جاكسون، وصدم الخبر المجتمع العالمي بعدما أعلنته هيئة إدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية، حيث أُشير إلى أن شبلها الصغير، الذي كان برفقتها مؤخرًا، لم يكن متورطًا في الحادث، ولا يزال مكانه غير معروف.



وتُعد "غريزلي 399" من أبرز رموز الحياة البرية في "غراند تيتون"، حيث تابعتها الجماهير حول العالم لعقود، وعن عمر ناهز 28 عامًا كانت أقدم أنثى دب متكاثرة معروفة في النظام البيئي الشاسع لمنطقة "يلوستون الكبرى".



ووفقًا لهيلاري كولي، منسقة استعادة الدببة في الولايات المتحدة، فإن هذه الدبة وُلدت في شتاء 1996 في منطقة نائية بوادي "بيلغريم كريك"، وتم التقاطها لأول مرة في عام 2001 من قبل فريق دراسة الدببة، حيث تم تركيب طوق إذاعي لها ومنحت اسم "غريزلي 399".



وبجسمها الضخم الذي بلغ ارتفاعه أكثر من مترين ووزن 181 كيلوغرامًا، أنجبت "غريزلي 399" 18 شبلًا منذ عام 2004، وصل منهم 8 إلى مرحلة البلوغ.



وقد حظيت بشهرة عالمية باعتبارها واحدة من أكثر الدببة تصويرًا واهتمامًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اجتذبت حسابات مخصصة لها آلاف المتابعين على "فيسبوك" و"إنستغرام"، والذين عبروا عن حزنهم لرحيلها.



واشتهرت "غريزلي 399" بوجودها المتكرر قرب الطرق والمناطق البشرية، ما أتاح للعديد من الزوار فرصة مشاهدة حياتها البرية عن قرب.



ورغم أن هذا السلوك كان لحماية أشبالها من الذكور العدوانيين في المناطق النائية، فإنه كان السبب المؤسف في وفاتها بعد أن صدمتها مركبة.



وأشارت أنجي بروس، مديرة قسم الأسماك والحياة البرية في ولاية وايومنغ، إلى أن حوادث التصادم مع الحيوانات البرية مؤسفة، مؤكدة أن السائق لم يُصب بأذى، وأن المجتمع يشعر بالحزن العميق لوفاة "غريزلي 399".



وتجدر الإشارة إلى أن حوادث المركبات تُعد تهديدًا خطيرًا على حياة الدببة "غريزلي" في الولايات المتحدة. فقد شهدت الفترة ما بين عامي 2009 و2023 وفاة 49 دبًا في النظام البيئي لمنطقة "يلوستون الكبرى" بسبب تصادمات المركبات، بمعدل 3.3 دب سنويًا."