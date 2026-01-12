نهاية مأساوية لحفل زفاف.. انفجار غاز ينهي حياة عروسين وضيوفهما في باكستان - صور

الوكيل الإخباري- لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم عروسان في ليلة زفافهما، وأصيب سبعة آخرون بجروح، جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء الأحد.

ووقع الانفجار بعد ساعات من انتهاء مراسم الزفاف أثناء نوم الضيوف، ما أدى إلى انهيار جزئي في المنزل وتضرر منازل مجاورة. وقد سارعت فرق الإنقاذ إلى نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.



وأكدت الشرطة والسلطات فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، فيما أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف عن تعازيه لأسر الضحايا ووجّه بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.



ويعتمد كثير من سكان باكستان على أسطوانات الغاز المسال بسبب ضعف إمدادا ت الغاز الطبيعي، ما يجعل حوادث التسرب والانفجار مصدر قلق متكرر للسلطات.









