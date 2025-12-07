نهاية مأساوية لرجل دخل الكهف بحثاً عن كنز فخرج جثة هامدة في تركيا

تلقت فرق الطوارئ بلاغاً عن وجود رجل ممدد داخل الكهف، فسارعت فرق AFAD والشرطة والإطفاء والإسعاف إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنياً مع قياس الغازات السامة خشية وجود تسربات خطرة.
أكّد الفحص الأوّلي وفاة الرجل منذ عدة أيام، ورجّحت الفرق أن يكون سبب الوفاة تسمماً بالغازات الصادرة عن المولد الكهربائي الذي كان يستخدمه أثناء الحفر. كما عُثر بجانبه على معدات تنقيب متكاملة.
وبتعليمات من النيابة العامة، باشرت فرق الأدلة الجنائية إجراءات الفحص وتحديد الهوية، ثم نُقلت الجثة لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، وسط تحذيرات من مخاطر التنقيب العشوائي داخل الكهوف والأماكن المغلقة دون وسائل أمان.
