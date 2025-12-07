الأحد 2025-12-07 12:12 م

نهاية مأساوية لرجل دخل الكهف بحثاً عن كنز فخرج جثة هامدة في تركيا

الأحد، 07-12-2025 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   عثرت السلطات التركية على جثة رجل يبلغ من العمر 55 عاماً داخل كهف بقرية دوزأوفا في ولاية شيرناق، بعدما دخل للتنقيب عن كنز ولم يخرج.

تلقت فرق الطوارئ بلاغاً عن وجود رجل ممدد داخل الكهف، فسارعت فرق AFAD والشرطة والإطفاء والإسعاف إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنياً مع قياس الغازات السامة خشية وجود تسربات خطرة.


أكّد الفحص الأوّلي وفاة الرجل منذ عدة أيام، ورجّحت الفرق أن يكون سبب الوفاة تسمماً بالغازات الصادرة عن المولد الكهربائي الذي كان يستخدمه أثناء الحفر. كما عُثر بجانبه على معدات تنقيب متكاملة.


وبتعليمات من النيابة العامة، باشرت فرق الأدلة الجنائية إجراءات الفحص وتحديد الهوية، ثم نُقلت الجثة لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية.


ولا تزال التحقيقات مستمرة، وسط تحذيرات من مخاطر التنقيب العشوائي داخل الكهوف والأماكن المغلقة دون وسائل أمان.

 

