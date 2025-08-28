الخميس 2025-08-28 09:37 ص
 

نهاية مأساوية لشاب برتغالي بعد اشتباك مميت مع ثور (فيديو)

الخميس، 28-08-2025 09:07 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الشاب البرتغالي مانويل ماريا ترينداد (22 عامًا) بعد تعرضه لنطحة عنيفة من ثور ضخم خلال عرض في حلبة كامبو بيكينو بالعاصمة لشبونة.

وثق فيديو لحظة تقدم ترينداد نحو الثور ومحاولته الإمساك بقرنه، قبل أن يقذفه الثور في الهواء ليرتطم بجدار الحلبة. رغم نقله إلى المستشفى ووضعه في غيبوبة اصطناعية، توفي لاحقًا متأثرًا بإصابات في الرأس.


ويعد ترينداد من أبرز مصارعي "الفوركادو"، الذين يواجهون الثيران دون أسلحة. وتمنع القوانين البرتغالية قتل الثيران علنًا، لكن غالبًا ما تُذبح لاحقًا.

 

 

ارم نيوز

 
 
