نهاية مأساوية لشاب برتغالي بعد اشتباك مميت مع ثور (فيديو)

وثق فيديو لحظة تقدم ترينداد نحو الثور ومحاولته الإمساك بقرنه، قبل أن يقذفه الثور في الهواء ليرتطم بجدار الحلبة. رغم نقله إلى المستشفى ووضعه في غيبوبة اصطناعية، توفي لاحقًا متأثرًا بإصابات في الرأس.
ويعد ترينداد من أبرز مصارعي "الفوركادو"، الذين يواجهون الثيران دون أسلحة. وتمنع القوانين البرتغالية قتل الثيران علنًا، لكن غالبًا ما تُذبح لاحقًا.
⭐A young bullfighter loses his life during his first bullfight in the Lisbon arenas 🇵🇹😢 pic.twitter.com/VXUkSenGil— Miss Ingrid⭐ (@MissIngrid0312) August 26, 2025
-
أخبار متعلقة
-
طفل يطعن والده بسكين المطبخ دفاعاً عن والدته في تركيا
-
طبيب يرقص بمولود داخل مستشفى يثير غضب المصريين-فيديو
-
وفاة عروس مصرية داخل مركز تجميل شهير قبيل زفافها - صورة
-
اختفاء طفل سوري في إسطنبول يثير تعاطف الشارع بتركيا
-
تنظيف الزجاج بدون ماء؟ إليك الطرق المثالية للطوابق العالية
-
مأساة في مصر… كيف قتلت زوجة الأب 6 أطفال؟
-
تحذيرات من "القاتل الأزرق".. كائن بحري سام يغلق شواطئ إسبانية (صور)
-
تيار الشلال ينهي حياته.. مصرع يوتيوبر هندي خلال تصوير مغامرة - فيديو