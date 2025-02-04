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نهاية مروعة لعائلة عراقية اصطدمت سيارتها بصهريج نفط - فيديو

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تعبيرية
الثلاثاء، 04-02-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   لقي 6 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم في حادث سير مروع على أحد الطرق السريعة في تكريت العراقية، بينما نجا طفل واحد فقط، لكن حالته الصحية حرجة. الحادث وقع بعد أن فقد الأب السيطرة على سيارته إثر انفجار أحد الإطارات الأمامية، ما دفع السيارة للانحراف نحو المسار المقابل واصطدمت بصهريج نفط.

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وتسبب الحادث في وفاة الوالدين وأربعة من الأبناء، بينما نُقل الطفل الوحيد الناجي إلى مستشفى تكريت التعليمي لتلقي العلاج، حيث يعاني من إصابات خطيرة. السيارة والصهريج تعرضا لأضرار بليغة جراء الاصطدام، ولكن لم ترد أي معلومات عن إصابة سائق الصهريج.

 

 

لبنان 24 

 
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