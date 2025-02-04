نهاية مروعة لعائلة عراقية اصطدمت سيارتها بصهريج نفط - فيديو

وتسبب الحادث في وفاة الوالدين وأربعة من الأبناء، بينما نُقل الطفل الوحيد الناجي إلى مستشفى تكريت التعليمي لتلقي العلاج، حيث يعاني من إصابات خطيرة. السيارة والصهريج تعرضا لأضرار بليغة جراء الاصطدام، ولكن لم ترد أي معلومات عن إصابة سائق الصهريج.
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