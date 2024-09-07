"نيزك" يسقط على الغلاف الجوي في العراق

الوكيل الإخباري- كشفت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم السبت، حقيقة سقوط نيزك في الأراضي العراقية، مشيرة إلى أن الضوء الذي شوهد يوم أمس الجمعة ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي.

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وقالت الهيئة، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تتابع ما يتداول من معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي حول سقوط نيزك في العراق، وما يثيره ذلك من قلق لدى الأشخاص".



وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، سلمان صدام البهادل: "بعد ورود عدة تساؤلات حول الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق واعتقاد البعض أنه برق زلزالي، فإن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي".



ولفت إلى أن "أي زلزال لن يحدث بسبب احتراق النيزك، حيث لا علاقة بين الزلازل واحتراق النيازك"، مؤكداً أن "لا شيء يدعو للقلق".