 
الثلاثاء 2025-02-18 10:24 ص
 

نيوزيلندا تضبط 101 كغ من الكوكايين بعملية نوعية في مطار أوكلاند

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 18-02-2025 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الجمارك النيوزيلندية عن مصادرة نحو 101 كيلوغرام من مادة يشتبه بأنها كوكايين، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات في أحد مطارات البلاد.اضافة اعلان


وأوضحت الجمارك، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الضباط تمكنوا من تحديد عدد من الحقائب المشبوهة التي وصلت على متن رحلة جوية تابعة لإحدى شركات الطيران في مطار أوكلاند الدولي يوم السبت الماضي.

وأضاف البيان أنه بعد الفحص، تم العثور على 85 قالبًا لمادة مغلفة بغلاف أسود وشفاف، وأظهرت الاختبارات الأولية أنها تحتوي على الكوكايين.

وقدرت الجهات المختصة القيمة السوقية للمواد المضبوطة بحوالي 35.4 مليون دولار نيوزيلندي (ما يعادل 20.2 مليون دولار أمريكي)، مشيرة إلى أن الأضرار الاجتماعية والتكاليف المترتبة على الدولة جراء هذه الشحنة قد تصل إلى 37.8 مليون دولار.

وأشاد مدير العمليات الحدودية بيقظة وكفاءة الضباط الذين تمكنوا من إحباط هذه العملية، مؤكداً أن الجمارك تعمل بجد لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة، في إطار جهود تهدف إلى تقويض أرباح العصابات الإجرامية والحد من انتشار الإدمان، إلى جانب حماية المجتمعات .

وأشار إلى تزايد وتيرة عمليات ضبط المخدرات في مطار أوكلاند خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنه خلال الشهرين الأولين فقط من هذا العام، تمكن الضباط من مصادرة أكثر من 183 كيلوغرامًا من المواد المخدرة، مما يؤكد أهمية الجهود المبذولة في تأمين البلاد والحد من الأنشطة غير القانونية.

روسيا اليوم
 
gnews

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