الثلاثاء 2026-06-30 12:44 م

نيويورك .. جدل حول اصطدام محتمل بطائرة مسيّرة - فيديو

ثب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   فتحت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA) تحقيقاً بعد بلاغ من قائد طائرة ركاب تابعة لشركة جيت بلو أفاد باحتمال اصطدامها بطائرة مسيّرة أثناء اقترابها من مطار جون إف كينيدي في نيويورك.

وأوضحت الإدارة أن رحلة رقم 948 القادمة من لاس فيغاس أبلغت عن "احتمال تلامس" مع مسيّرة على ارتفاع يقارب 3000 قدم (نحو 1000 متر) عند الساعة 7:15 صباحاً يوم الاثنين 29 يونيو.

وأكدت شركة الطيران أن الطائرة هبطت بسلام دون حوادث، وتم إخراجها للفحص الفني، قبل أن تظهر النتائج عدم وجود أي أضرار أو آثار للاصطدام.

ونقل عن الطيار قوله إنه اصطدم بطائرة مسيّرة فوق قمرة القيادة، فيما رد برج المراقبة بالاستفسار عن الحادث.

وتشير بيانات FAA إلى تلقي أكثر من 100 بلاغ شهرياً عن رصد طائرات مسيّرة قرب المطارات، مع فرض حظر على تحليقها في هذه المناطق، ومواجهتها بعقوبات قد تصل إلى السجن.

اضافة اعلان

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا المهندس محمد الخرابشة يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي للبلقاء المهندس طعمة طاشمان ومدير مياه عين الباشا المهندس عيد السمردلي سير العمل في حفر بئر جديد لتأمي

أخبار محلية المياه: حفر بئر جديد في عين الباشا لتعزيز التزويد المائي

جانب من الافتتاح

أخبار محلية وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر للأطفال في لواء الشوبك

البنك الأهلي الأردني يعلن استكمال تخصيص أول سند استدامة مُصدر محليًا ويستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع المموّلة

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يعلن استكمال تخصيص أول سند استدامة مُصدر محليًا ويستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع المموّلة

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية هبوط اضطراري لإحدى طائرات سلاح الجو الملكي

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي اجتماعات مرتقبة بين واشنطن وطهران في قطر

غزة

فلسطين 8 شهداء و26 إصابة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية بدء فعاليات النادي الصيفي للأطفال في المكتبة الوطنية

جانب من مباراة المغرب ضد هولندا

كأس العالم مدرب هولندا: لم نكن خائفين من المغرب ولا أفكر في الاستقالة الآن



 
 






الأكثر مشاهدة

 