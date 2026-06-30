نيويورك .. جدل حول اصطدام محتمل بطائرة مسيّرة - فيديو

الوكيل الإخباري- فتحت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA) تحقيقاً بعد بلاغ من قائد طائرة ركاب تابعة لشركة جيت بلو أفاد باحتمال اصطدامها بطائرة مسيّرة أثناء اقترابها من مطار جون إف كينيدي في نيويورك.



وأوضحت الإدارة أن رحلة رقم 948 القادمة من لاس فيغاس أبلغت عن "احتمال تلامس" مع مسيّرة على ارتفاع يقارب 3000 قدم (نحو 1000 متر) عند الساعة 7:15 صباحاً يوم الاثنين 29 يونيو.



وأكدت شركة الطيران أن الطائرة هبطت بسلام دون حوادث، وتم إخراجها للفحص الفني، قبل أن تظهر النتائج عدم وجود أي أضرار أو آثار للاصطدام.



ونقل عن الطيار قوله إنه اصطدم بطائرة مسيّرة فوق قمرة القيادة، فيما رد برج المراقبة بالاستفسار عن الحادث.



وتشير بيانات FAA إلى تلقي أكثر من 100 بلاغ شهرياً عن رصد طائرات مسيّرة قرب المطارات، مع فرض حظر على تحليقها في هذه المناطق، ومواجهتها بعقوبات قد تصل إلى السجن.

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