هاجم 7 أشخاص... كلب 'مسعور' يثير الرعب في مصر

الوكيل الإخباري - سادت حالة من القلق والخوف في مصر، وتحديدا بقرية البعيرات في مركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، بسبب كلب "مسعور" يتجوّل في أنحاء القرية.



وقام الكلب بمهاجمة 7 أشخاص، فيما أكّد الأهالي أنهم لم ينجحوا في قتله، الأمر الذي أثار حالة من القلق في ما بينهم.

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