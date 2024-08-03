هاجم 7 أشخاص... كلب 'مسعور' يثير الرعب في مصر

وقام الكلب بمهاجمة 7 أشخاص، فيما أكّد الأهالي أنهم لم ينجحوا في قتله، الأمر الذي أثار حالة من القلق في ما بينهم.
-
أخبار متعلقة
-
رحلة الإجازة تتحول إلى مأساة.. سعودي يفقد زوجته في تركيا
-
يشبه 'الصحن الطائر'.. رصد جسم غريب في البرازيل-فيديو
-
'شتاء حار' في القطب الجنوبي... كيف يُهدّد العالم؟
-
بريطانية تستعيد الوعي بعد موتها سريريا
-
خوفا من عدم إنجاز أعمالها.. امرأة فيتنامية لم تذق طعم النوم منذ 30 عاما
-
العثور على مدينة تاريخية تحت الأرض في تركيا
-
إيلون ماسك يقبل 'تحديا غريبا' من رئيس فنزويلا
-
فيديو..شجار على متن طائرة في تركيا يؤخر إقلاعها 30 ساعة