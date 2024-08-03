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هاجم 7 أشخاص... كلب 'مسعور' يثير الرعب في مصر

كلب مسعور
كلب مسعور




 

السبت، 03-08-2024 08:21 ص

 الوكيل الإخباري - سادت حالة من القلق والخوف في مصر، وتحديدا بقرية البعيرات في مركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، بسبب كلب "مسعور" يتجوّل في أنحاء القرية.

وقام الكلب بمهاجمة 7 أشخاص، فيما أكّد الأهالي أنهم لم ينجحوا في قتله، الأمر الذي أثار حالة من القلق في ما بينهم.

 

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