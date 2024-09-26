هاريس أم ترامب؟.. "قرود" تتنبأ بنتائج الانتخابات الأمريكية

الوكيل الإخباري- تحدث أشياء غريبة كثيرة في عالم "علم التنبؤ بالنتائج"، ومنها أخيراً تجربة يحاول فيها الباحثون جعل القرود تتنبأ بنتيجة الانتخابات الأمريكية، والتي من المقرر أن تجري في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام.

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ويحاول الباحثون في جامعة بنسلفانيا (UPenn) في دراسة معرفة ما إذا كان بإمكان ثلاثة قرود ريسوس التنبؤ بالفائز بين الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس كامالا هاريس، المرشحة من الحزب الديمقراطي. وحاول الباحثون جعل مجموعة القرود تتنبأ بالفائز في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من خلال النظر فقط إلى صور المرشحين. ووفقاً للباحثين، فإن هذا يعتمد على فكرة أن القرود تحدق لفترة أطول في صور أولئك الذين لا تعتبرهم تهديداً.



اختيار القرد

ماذا يعني ذلك؟ تتبع القرود، مثل معظم الثدييات الأخرى التي تعيش في مجموعات، بنية اجتماعية تهيمن عليها شخصيات ألفا. لذلك، فإن جميع الخيارات التي تتخذها تقريباً تستند إلى مبادئها العصبية الحيوية. والمظهر الجسدي هو علامة كبيرة في مجتمع القرود، وتعتبر السمات مثل الفكين العريضين وعظام الخد الأقل بروزاً وغير ذلك من علامات الذكور المسيطرين. وتشير الدراسة إلى أن تودوروف وزملاءه أظهروا في وقت سابق أن الناس يمكنهم التنبؤ بدقة بنتائج الانتخابات بناءً على التعرض البصري القصير جداً لصور المرشحين فقط، بما في ذلك الانتخابات غير المألوفة في البلدان الأجنبية.



وعلى نحو مماثل، تتبع قرود المكاك نظرة القرود المهيمنة، وتثبت لفترة أطول على وجوه القرود الذكور المرؤوسين والإناث بدلاً من القرود الذكور المهيمنة. ووفقاً للدراسة، فحصت القرود بحرية أزواجاً من صور المرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ والحاكم والرئاسة الأمريكية السابقة. وذكرت الدراسة أنهم أظهروا تحيزاً ثابتاً للنظر إلى المرشحين الخاسرين على المرشحين الفائزين، وتظهر التجارب أن القرود يمكنها اختيار الفائزين في بعض الأحيان.

وحسب الباحثين، تُعتبر نظرة القرد "أصواتاً"، وقارنوا النتائج التي قدموها بالنتيجة الفعلية للانتخابات التي أُجريت في الماضي. وفي المجمل، بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ وحاكم الولاية التي عقدت في الفترة من 1995 إلى 2008، كان معدل تكرار نظر القرود إلى المرشح الخاسر 54.4% من المرات، وعلاوة على ذلك، كانت أكثر دقة في اختيار الفائزين من الولايات المتأرجحة، بنسبة كفاءة بلغت 58.1%.

ومع ذلك، انخفضت الدقة إلى 50.4% فقط عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالفائز في الانتخابات الرئاسية الست الماضية في الولايات المتحدة.





ويلاحظ الباحثون أيضاً أن هناك تحيزاً مرتبطاً بالحيوانات المعنية. فعند الاختيار بين مرشح ذكر ومرشحة أنثى، اختارت القرود النظر إلى الأخيرة، مما يقلل من دقة التنبؤات التي قدمتها القرود، ويؤدي إلى النتيجة الإجمالية للدراسة.



وتفترض الدراسة أن القرود ليس لديها تحيز فيما يتعلق بالحزب والسياسات، وليس لديها أي تفضيل لأي مرشح. "أما بالنسبة لأحدث السباقات التي شارك فيها دونالد ترامب (2016-2024)، فإن تحيز النظرة لدى القرود يميز ترامب بشكل أقوى عن هيلاري كلينتون، وأقل من ذلك عن جو بايدن، وليس على الإطلاق عن كامالا هاريس"، كما تقول الدراسة. وبالتالي، من بين أحدث ثلاثة مرشحين ديمقراطيين، بناءً على السمات البصرية فقط، من المتوقع أن تحظى هاريس بأفضل فرصة للفوز، بحسب ما ذكرت الدراسة.