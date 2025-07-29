هام لجميع أولياء الأمور .. دراسة تحذّر من خطر الهواتف الذكية على الأطفال

فقد اكتشفت دراسة نُشرت مؤخرًا أن استخدام الهواتف الذكية قبل سن 13 عامًا يمكن أن يُلحق الضرر بالصحة النفسية للأطفال، وفقًا لما نشره موقع شبكة CNN الإخبارية الأميركية.
وأضافت الدراسة، التي نُشرت في دورية التنمية البشرية والقدرات، أن استخدام الأطفال دون سن 13 عامًا للهواتف الذكية ارتبط بأفكار انتحارية، وسوء تنظيم المشاعر، وانخفاض تقدير الذات، والانفصال عن الواقع، وخاصة بين الفتيات.
كما توصّلت الدراسة إلى أن كل عام قبل سنّ الـ13 يقتني فيه الطفل هاتفًا ذكيًا، يُرجّح أن تكون صحته النفسية وسلامته النفسية أقل.
ويُعزى ذلك، على الأرجح، إلى أن الأطفال الذين استخدموا الهواتف الذكية قبل بلوغهم سن 13 عامًا، كانوا أكثر استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، وعانوا من اضطرابات النوم والتنمّر الإلكتروني والعلاقات الأسرية السلبية.
وبينما استندت البيانات إلى تقارير ذاتية في استطلاع رأي شمل ما يقرب من مليوني شخص في 163 دولة، كانت النتائج صارخة لدرجة أن الباحثين دعوا إلى فرض قيود عالمية لمنع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.
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