هبوط حاد لطائرة أميركية بعد تحذير من اصطدام

وأفادت الشركة أن الرحلة رقم 1496 تلقت تنبيهين جويين تطلبا الصعود ثم الهبوط، فيما باشرت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقًا في الحادث.
ورغم عدم تسجيل أبراج المراقبة لأي طارئ في الأجواء، واصلت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في لاس فيغاس.
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