السبت 2025-07-26 05:23 م
 

هبوط حاد لطائرة أميركية بعد تحذير من اصطدام

للالا
تعبيرية
 
السبت، 26-07-2025 04:33 م

الوكيل الإخباري-   اضطرت طائرة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز كانت متجهة من جنوب كاليفورنيا إلى لاس فيغاس إلى الهبوط الحاد بعد وقت قصير من إقلاعها، استجابةً لتنبيه بوجود طائرة أخرى قريبة، ما أدى إلى إصابة مضيفَين.

وأفادت الشركة أن الرحلة رقم 1496 تلقت تنبيهين جويين تطلبا الصعود ثم الهبوط، فيما باشرت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقًا في الحادث.

ورغم عدم تسجيل أبراج المراقبة لأي طارئ في الأجواء، واصلت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في لاس فيغاس.

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