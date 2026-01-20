هجمات القرش تُجبر عشرات الشواطئ على الإغلاق في سيدني

وقال مجلس الشواطئ الشمالية في بيان إن جميع الشواطئ الـ 34 في المنطقة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.
وأضاف المجلس: "نحث السباحين وركّاب الأمواج على متابعة معلومات إغلاق الشواطئ والتحقق من حالة الشواطئ".
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن تعرّض رجل للعضّ من قبل سمكة قرش مساء الإثنين، بحسب شرطة نيو ساوث ويلز.
وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى شاطئ نورث ستاين في ضاحية مانلي بشواطئ الشمال، بعد تقارير عن تعرّض أحد ركّاب الأمواج للعضّ من قبل سمكة قرش.
وذكرت الشرطة في بيان: "قام أعضاء من الجمهور بسحب الرجل من الماء وبدأوا بتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول خدمات الطوارئ".
وتلقى الرجل علاجًا لإصابات خطيرة في ساقيه على يد المسعفين، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
وفي وقت سابق من يوم الإثنين، تعرّض لوح تزلّج على الماء يعود لفتى للقضم من قبل سمكة قرش في شاطئ دي واي القريب، بينما تعرّض يوم الأحد فتى (13 عامًا) لهجوم أثناء السباحة قرب شاطئ في شرق سيدني، وقالت الشرطة إن الفتى كان في مياه ضحلة عند وقوع الهجوم.
وأضافت الشرطة: "الإصابات تتفق مع ما يُعتقد أنه هجوم من قبل سمكة قرش كبيرة".
وبحسب بيانات رسمية لعام 2025، كان هناك متوسط نحو 20 حادثة سمك قرش مع إصابات سنويًا في أستراليا خلال السنوات العشر الماضية، مع متوسط 2.8 وفاة سنويًا.
